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Kedinin karnından 400 gramlık kist çıktı, tedavisi yapılan kedi sahibine teslim edildi

Kedinin karnından 400 gramlık kist çıktı, tedavisi yapılan kedi sahibine teslim edildi
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Antalya'nın Alanya ilçesinde kusma şikayetiyle veterinere götürülen 'Fıstık' isimli kedinin karnından 400 gram ağırlığında kist kütlesi çıkarıldı. Operasyon sonrası kedi sağlığına kavuştu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kusma şikayetleri bulunan "Fıstık" isimli kedisinin karnından 400 gram ağırlığında kist kütlesi çıkarıldı.

Alanya'da yaşayan Oktay Batır, 5 yıldır birlikte yaşadığı 'Fıstık' isimli kedisinin son günlerde sürekli kusmaya başlaması üzerine durumu önce tüy yutmasına bağladı. Kusmaların devam etmesi ve kedinin karın bölgesindeki şişkinliğin artması üzerine Batır, kedisini veteriner kliniğine götürdü. Veteriner tarafından yapılan görüntüleme sonucunda, kedinin karın boşluğunda büyük bir kitle olduğu belirlendi. Durumun ciddiyeti üzerine ameliyat kararı alan ekip, gerçekleştirdikleri operasyonla yaklaşık 400 gram ağırlığındaki kist kütlesini çıkardı. Operasyon sonrası birkaç gün klinikte gözlem altında tutulan kedi, uygulanan tedavinin ardından sağlıklı şekilde sahibine teslim edildi.

Veteriner Hekim Deniz Koray Gülsoy, "Birkaç gün daha beklenmiş olsaydı kitlenin patlayabileceğini düşünüyorduk. Kitle çok gergin durumdaydı. Çıkardıktan sonra kedinin karnının bile küçüldüğünü gördük. Daha sonra ilaç ve serum tedavisine başladık. Birkaç gün içinde tamamen eski haline döneceğini düşünüyoruz" dedi.

Kedi sahibi Oktay Batır ise, "Fıstık isimli kedimiz ailemize 5 yıl önce katıldı. Evimizde bir çocuğumuz gibi oldu. Birkaç gündür yediğini kusmaya başlıyordu. Biz tüy yutmasından dolayı olduğunu düşündük. Ancak kusmaları sürekli devam edince veterinere getirdik. Burada kedimizde kist olduğunu öğrendik" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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