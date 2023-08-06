KDK, doğum yapan annenin mağduriyetini gidermek için tavsiye kararı verdi

KAMU Denetçiliği Kurumu (KDK), pandemide uygulanan 'kısa çalışma ödeneği' nedeniyle sigortası yatmadığı dönemde doğum yapan ancak doğum rapor parası ile süt parası alamayan annenin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için tavsiye kararı verdi.

KAMU Denetçiliği Kurumu (KDK) pandemide uygulanan 'kısa çalışma ödeneği' nedeniyle sigortası yatmadığı dönemde doğum yapan ancak doğum rapor parası ile süt parası alamayan annenin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için tavsiye kararı verdi.

KDK'ya başvuran kişi, pandemi sürecinde işverenlere kolaylık sağlamak adına uygulanan 'kısa çalışma ödeneği' nedeniyle 1 yıl sigortasının yatmadığını belirtti. Başvurucu, bu süreçte doğum yaptığını ancak son 1 yıl içerisinde sigortası ödenmediği için doğum rapor parasını, süt parasını alamadığını ve ekonomik olarak ciddi mağduriyet yaşadığını belirtti. Başvuruyu inceleyen KDK, kısa çalışma ile gerek uzun vadeli gerekse kısa vadeli sigorta kolları bakımından primleri yatırılmayan sigortalılar için anılan dönemin olağanüstülüğü gözetilerek, sosyal devlet olma gereği sosyal riskleri kapsayacak şekilde bir düzenleme yapılması gerektiğini belirledi.