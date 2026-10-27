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KBÜ’de idari personele sağlıklı beslenme eğitimi verildi

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KBÜ’de idari personele sağlıklı beslenme eğitimi verildi
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Karabük Üniversitesinde (KBÜ), idari personele yönelik "Sağlıklı Beslenme Eğitimi" düzenlendi.

Karabük Üniversitesinde (KBÜ), idari personele yönelik "Sağlıklı Beslenme Eğitimi" düzenlendi.

Karabük Üniversitesinde düzenlenen eğitimde Dr. Öğr. Üyesi Emel Aktaş, sağlıklı beslenme ilkeleri, besinlerin metabolizmadaki işlevleri ve masa başında çalışanlara yönelik öneriler hakkında bilgi verdi.

KBÜ Akademi kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde, Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Emel Aktaş sunum yaptı.

Aktaş, besinlerin sindirim sürecini, enerjiye dönüşüm aşamalarını ve metabolizmanın temel işleyişini anlattı. Günlük yaşamda sağlıklı beslenme ilkeleri ve doğru bilinen yanlışlara değinen Aktaş, masa başında çalışanlara yönelik pratik öneriler paylaştı.

Vücudun yenilenmesi, dokuların onarılması ve sağlığın korunmasında makro ve mikro besin ögelerinin önemine dikkati çeken Aktaş, katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Eğitim, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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