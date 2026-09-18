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Kayseri Devlet Hastanesi’nde SDS Merkezi İl Değerlendirmesi gerçekleştirildi

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Kayseri Devlet Hastanesi’nde SDS Merkezi İl Değerlendirmesi gerçekleştirildi
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Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ’Sağlık Tesislerinin Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesine Dair Yönerge’ kapsamında, Merkezi İl Değerlendirme Ekibi tarafından Kayseri Devlet Hastanesi’nde Sağlık Tesisi Değerlendirme Standartları (SDS) Merkezi İl Değerlendirmesi gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ' Sağlık Tesislerinin Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesine Dair Yönerge' kapsamında, Merkezi İl Değerlendirme Ekibi tarafından Kayseri Devlet Hastanesi'nde Sağlık Tesisi Değerlendirme Standartları (SDS) Merkezi İl Değerlendirmesi gerçekleştirildi.

Değerlendirme sürecinde hastanenin çeşitli birimlerinde incelemelerde bulunularak sağlık hizmetlerinin sunumu, kurumsal işleyiş, hasta ve çalışan güvenliği ile kalite standartları doğrultusundaki uygulamalar yerinde değerlendirildi. Gerçekleştirilen incelemeler kapsamında mevcut uygulamalar gözden geçirilerek; sağlık hizmetlerinin kalitesinin, güvenliğinin ve etkinliğinin daha da geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Ali Çöl; "Sürece katkı sunan Merkezi İl Değerlendirme ekibine ve değerlendirme çalışmalarına özveriyle destek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Vatandaşlarımıza kaliteli, güvenli ve etkin sağlık hizmeti sunma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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