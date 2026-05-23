Emekli olan 43 yıllık doktora veda

Kayseri Devlet Hastanesi'nde 43 yıldır görev yapan Üroloji Uzmanı Dr. Tevfik Haktanır için emeklilik töreni düzenlendi. Plaket takdim edilen Haktanır, sağlık camiasında hizmet etmekten onur duyduğunu belirtti.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde 43 yıldır görev yapan Uzm. Dr. Tevfik Haktanır'a emekliliğinden dolayı veda programı düzenlendi.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde Üroloji Uzmanı Dr. Tevfik Haktanır için emekliliği dolayısıyla veda töreni düzenlendi. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi döneminden bu yana 43 yıldır görev yapan Uzm. Dr. Tevfik Haktanır'a plaket takdim edildi. Kısa bir konuşma yapan Dr. Haktanır; görev yaptığı yıllar boyunca birlikte çalıştığı tüm mesai arkadaşlarına teşekkür ederek, sağlık camiasında hizmet etmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade etti. Kayseri Devlet Hastanesi tarafından yapılan açıklamada ise; "Meslek hayatı boyunca sağlık hizmetlerine büyük emek veren, bilgi ve tecrübeleriyle birçok hekime ve sağlık çalışanına örnek olan Uzm. Dr. Tevfik Haktanır'a hastanemize ve sağlık camiasına sunduğu değerli katkılar için teşekkür ediyor, emeklilik hayatında sağlık, mutluluk ve huzur dolu yıllar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Törene Başhekim Yardımcıları Uzm. Dr. Abdulkadir Kantar, Uzm. Dr. Yakup Uslu, Uzm. Dr. Mustafa Bikrin ile hastane doktorları ve personeller katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
