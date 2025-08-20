Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Anjiyo Oldu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Anjiyo Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kontrol amaçlı anjiyo oldu. Vali Gökmen Çiçek, yapılan ziyaret sonrası Büyükkılıç'ın sağlığının iyi olduğunu ve yarın görevinin başında olacağını açıkladı.

KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, anjiyo oldu.

Vali Gökmen Çiçek, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ve Prof. Dr. Ali Doğan, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi'nde tedavi gören Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Vali Gökmen Çiçek, "Büyükşehir Belediye başkanımızı ziyaret ettik, sohbet ettik. Hepinize selamları var, hiçbir şeyi yok. Yürüyerek kendisi gelmiş, kontrol amaçlı anjiyo yapılıyor, hiçbir şey çıkmadığını arkadaşlarımız görüyor. Konuştuk, sohbet ettik, selam söyledi, yarın görevinin başında olduğunu söyledi. Biz de mutlu bir şekilde ayrılıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Serinlemek için göle giren 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti

Ailecek gittikleri piknik büyük acıyla sonuçlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'den AK Parti'ye geçen başkan: Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye'nin değil dünyanın lideridir

CHP'den istifa eden başkanın sözleri AK Partilileri coşturdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.