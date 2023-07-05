Kastamonu'da Yolda Yürürken Hayatını Kaybeden Kişi
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yolda yürürken fenalaşarak yere yığılan 65 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yolda yürürken yere yığılan 65 yaşındaki kişi, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre Fehmi Şensoy'un, Mustafa Sıtkı Erkek Caddesi'nde yürüdüğü esnada fenalaşarak yere yığıldığını fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şensoy'un yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Şensoy'un cenazesi, Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz - Sağlık