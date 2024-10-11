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Kastamonu'da Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü Düzenlendi

Kastamonu'da Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü Düzenlendi
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde, Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri kapsamında Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüş, fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla yapıldı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Dünya Yürüyüş Günü kapsamında Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Toplum Sağlığı Merkezi öncülüğünde Belediye Meydanı'ndan başlayan yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüşle topluma fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması, farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Yürüyüşe Belediye Başkanı Necdet Demir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Çağatay Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Nadir Yolbulan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uğur, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Onur Saygın, Liman Başkanı Muhammet Çetinkaya, Toplum Sağlığı Başkanı Berk Aydın, Devlet Hastanesi Başhekimi Burcu Sökmen ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Veysel Gezergün - Sağlık

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