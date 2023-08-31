Kars Belediyesi Sinek ve Haşere İlaçlama Çalışmalarına Devam Ediyor

Kars Belediye Başkanlığı'nın halk sağlığını tehdit eden sinek ve haşerelere karşı sürdürdüğü ilaçlama çalışmaları tüm bölgelerde devam ediyor. Özellikle Kars Çayı Bedesten Bölgesi'nde yapılan ilaçlama çalışmaları vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılanıyor.

Kars Belediye Başkanlığı'nca halk sağlığını tehdit eden sinek ve haşerelere karşı sürdürülen ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanlığı'nca vatandaşların yoğun olduğu Kars Çayı, Bedesten Bölgesi, park ve bahçeler başta olmak üzere tüm bölgelerde ilaçlama yapılıyor.

Özellikle Kars Çayı Bedesten Bölgesi'nde yapılan ilaçlama çalışmaları vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılandı.

Akşam saatlerinde aileleriyle birlikte Bedesten Bölgesi'ne gelen vatandaşlar haşerelerden rahatsız olmadan zaman geçiriyor.

Belediye Başkanlığı'nca ilaçlama çalışmalarının aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS