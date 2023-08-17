Karkamış'ta musluklardan su yerine adeta çamur akıyor

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde uzun süredir içme suyunun çamur gibi aktığını söyleyen vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Suriye sınırında bulunan Gaziantep'in Karkamış ilçesinde vatandaşlar şebeke suyunun kirli olduğunu, uzun süredir musluklardan çamur gibi su aktığını belirtti. Özellikle çocuklarda çok fazla ishal ve kusma vakaları görüldüğünü ifade eden bölge sakinleri, Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden soruna çözüm bulunmasını istedi.