Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Baygül'den, karbonmonoksit zehirlenmesi uyarısı

SİNCAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Asaf Baygül, kış aylarında doğal gaz ve soba kullanımına bağlı meydana gelen karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine ilişkin uyarılarda bulundu.

Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Asaf Baygül, kış aylarında doğal gaz ve soba kullanımına bağlı karbonmonoksit zehirlenmeleri hakkında bilgi verdi. Dr. Baygül, karbonmonoksit gazının vücutta oksijen taşıyan hemoglobine bağlanarak dokulara daha az oksijen geçişine yol açması nedeniyle zehirlenmelerin yaşandığını belirterek, "Hastalarda halsizlik, bulantı, kusma, baş ağrısı, baş dönmesi gibi şikayetler yapabiliyor. Eğer maruziyetler uzun süre devam ederse bilinç kaybı, koma hatta ve hatta ölümle bile sonuçlanabiliyor. Doğal gaz zehirlenmelerinin başlıca sebepleri arasında kombi bakımlarının yetersiz yapılması, yetersiz havalandırma ve yanlış montaj olurken soba zehirlenmelerinde ise bacaların tıkalı olması, kömürün tam yanmaması ve özellikle rüzgarlı havalarda ters baca çekişi sebepler arasında. Doğal gaz kullanan vatandaşlarımızın doğal gazlar için kombi bakımlarını yılda en az bir kez yaptırmalarını, soba kullanan vatandaşlarımızın ise bacalarını düzenli aralıklarla temizlemelerini öneriyoruz. Evlerde mümkün olursa karbonmonoksit dedektör cihazları bulundurmalarını öneriyoruz" diye konuştu.

'HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ UYGULUYORUZ'

Dr. Baygül, zehirlenme belirtilerinin aynı ev içinde birçok kişide görülmesi durumunda, soba ve doğal gaz zehirlenmesi için alarm durumu oluşturduğuna da dikkat çekerek, "Kişiler bulunduğu ortamı hemen terk etmeli, açık havaya çıkmalı ve 112 acil servis aranmalıdır. Uyku sırasında olan karbonmonoksit zehirlenmelerinde ise kişinin uykuda bilinç durumu olmadığı için belirtileri fark edemeyecek olmasından dolayı tehlikelidir. Maalesef ölüme kadar gidebilen bir duruma sebep olabilir. Çocuklarda, kronik hastalığı olanlarda, yaşlı bireylerde, altta yatan bir akciğer hastalığı, kalp hastalığı, tansiyon gibi hastalığı olanlarda belirtiler daha şiddetli olabiliyor. Kişiler 112 aracılığıyla veya kendi ulaşım araçlarıyla acil servise başvurduklarında ilk müdahale olarak oksijen tedavisi acil servislerde verilmektedir. Kan tetkikleri yapılıp, vücutta karbonmonoksit gazından ne kadar etkilendiği bakılıp, bazı durumlarda hiperbarik oksijen tedavisi dediğimiz, oksijen tedavisini de hastalarımıza verebiliyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Ruken KADIOĞLU- Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,