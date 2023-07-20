Karaman'da Sağlık Merkezleri ve Kreş İnşaatı Hızla Devam Ediyor

Karaman İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun, il merkezinde yapımı devam eden sağlık merkezleri ve kreş inşaatında incelemelerde bulundu. Kurşun, yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığının, 'Hastalığa değil, sağlığa yatırım yapmak' vizyonuyla hareket ettiklerini söyledi. Üniversite bölgesi ve Hürriyet Mahallesi'nde hizmete sunulacak sağlık merkezlerinin inşaatının oldukça hızlı devam ettiğini aktaran Kurşun, buraların kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine alınacağını belirtti. Ayrıca, mevcut binanın kreş ve gündüz bakım evi olarak düzenlenerek sağlık çalışanlarının hizmetine sunulacağını ve böylelikle kreş yükünün azaltılacağını ifade etti.