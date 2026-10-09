Karakoçan Devlet Hastanesi'nde menisküs ve kıkırdak hasarı kapalı yöntemle onarıldı

Karakoçan Devlet Hastanesi'nde ilk kez menisküs yırtığı ve kıkırdak hasarı kapalı ameliyatla onarıldı.

Karakoçan Devlet Hastanesi, sağlık alanındaki başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Hastanede, Ortopedi Uzmanı Dr. Halil Sami Postallı'nın başkanlığında, bir kadın hastanın diz eklemindeki menisküs yırtığı ve hasarlı kıkırdak dokusu artroskopik yöntemle başarılı bir şekilde tedavi edildi. Karakoçan Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen bu operasyon, ilçede sağlık hizmetlerinin gelişmesi ve ileri cerrahi uygulamaların yaygınlaşması açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

Operasyonun başarıyla gerçekleştirilmesinde emeği geçen Ortopedi Uzmanı Dr. Halil Sami Postallı, Anestezi Uzmanı Dr. Mervenur Gizem Öztürk ve tüm ameliyathane personeline teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı