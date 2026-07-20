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Karabük'te yapay zeka destekli MR cihazı hizmete girdi

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Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmete sunulan yapay zeka destekli MR cihazı, geniş tünel yapısı ve yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesiyle tanı süreçlerini hızlandırıp hasta konforunu artıracak.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapay zeka destekli MR (Manyetik Rezonans) cihazı hizmete sunuldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelindeki sağlık tesisleri modern teknolojilerle donatılmaya, teşhis ve tedavi süreçleri güçlendirilmeye devam ediliyor.

Hastaneye kurulan yeni MR cihazı, geniş tünel yapısı, ferah tasarımı ve tercihe göre değiştirilebilen renkli ortam ambiyansı olanaklarıyla dikkati çekiyor.

Cihazın 70 santimetre çapındaki tarama tüneli sayesinde hastaların çekim süreçlerinin konforlu şekilde tamamlanması hedefleniyor.

Yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesiyle tanı süreçlerinde hekimlere kolaylık sağlayan cihaz, klasik MR cihazlarına oranla çekim sürelerini yüzde 70 oranında azaltıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başhekim Doç. Dr. Erkan Doğan, cihaz sayesinde hastalara daha kısa sürede, kaliteli, konforlu, güvenilir ve etkin sağlık hizmeti sunacaklarını belirtti.

Cihazın teknik detayları sayesinde randevu kapasitesinin artacağını aktaran Doğan, "Cihazın geniş tarama tüneli ve ferah ortam tasarımı ise hastalarımızın çekim esnasındaki stresini en aza indirecektir. İlimize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
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