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Kanserojen olan bebek pudraları marketlerden toplatılıyor

Kanserojen olan bebek pudraları marketlerden toplatılıyor
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Dünya Sağlık Örgütü'nün kanserojen olduğunu doğruladığı talk minerali içeren bebek pudraları, marketlerden toplatılıyor.

Talk minerali içerdiği tespit edilen bebek pudraları, marketlerden toplatılıyor.

Piyasaya sunulan ve içerisinde hidratlanmış magnezyum silikadan oluşan bir mineral olan talk maddesi olduğu belirlenen bazı bebek pudraları marketlerden toplanıyor.

PUDRAYA ALTERNATİF ÜRÜNLER

    Aynı zamanda vazgeçilmez makyaj malzemeleri arasında da yer alan bebek pudrasına alternatif olarak ise mısır nişastasının kullanımını uzmanlar tarafından önerildi.

    İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞLARA DİKKAT

    Talk içerikli pudraların marketlerde satışı yasaklansa da internet üzerinden satışlarının sürdüğü belirlendi. Uzmanlar içeriği temiz olmayan pudraların kullanımından kaçınılması gerektiğini vurguladı.

    DSÖ DOĞRULAMIŞTI

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada talk mineralinin kanserojen içerdiğini doğrulamıştı.

    Hijyenik amaçla genital bölge üzerinde kullanılan ürünlerde yer alan talk maddesi, yumurtalık kanseri riskini artıran faktörlerden biri olarak karşımıza çıkabilir.

    Haberler.com / Umut Halavart - Sağlık
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