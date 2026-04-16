Mersin'de ilik kanserini yenen kadın, hastaneden gökyüzüne bırakılan balonlarla taburcu edildi

Mersin'de ilik kanserini yenen kadın, hastaneden gökyüzüne bırakılan balonlarla taburcu edildi
Mersin Üniversitesi Hastanesi'nde multipl miyelom tedavisi tamamlanan sekreter Tülay Tuncer, çalışma arkadaşlarının sürpriziyle balonlarla taburcu edildi.

Mersin Üniversitesi Hastanesi'nde kanser tedavisi başarıyla tamamlanan hastane personeli kadın, çalışma arkadaşlarınca gökyüzüne bırakılan balonlarla taburcu edildi.

Hastanenin onkoloji bölümünde sekreter olarak görev yapan Tülay Tuncer'e, geçen yıl haziran ayında multipl miyelom (ilik kanseri) tanısı konuldu.

Tuncer, ilik naklinin ardından yaklaşık 10 ay süren tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Çalışma arkadaşları, taburcu edilen Tuncer'e sürpriz yaparak hastane önünde gökyüzüne balon bıraktı.

Tuncer, AA muhabirine, taburcu edildiği için mutlu olduğunu anlattı.

Taburcu edildiği sırada arkadaşlarının organize ettiği etkinliğin kendisi için sürpriz olduğunu dile getiren Tuncer, "Sağ olsunlar beni bir an bile yalnız bırakmadılar. Hematoloji bölümündeki tüm ekibi ve hocalarıma teşekkür ediyorum, iyi ki varlar." dedi.

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın

Babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Türkiye'nin dev bankasına erişim sorunu! Hesaplara giriş yapılamıyor

Türkiye'nin dev bankasında kriz! Hesaplara erişilemiyor
Rabia'yı katleden eşten kan donduran sözler: Yemek yönünden psikolojik baskı uyguladım

Rabia'yı vahşice katletmişti! Aslında her gün ölüme sürüklemiş
Bir dizi aşkı daha gerçek oldu

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın

Babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış

Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de aynı şeyi yapmış
Öğrenci velisinin öğretmene attığı mesaj olay oldu

Öğrenci velisinin öğretmene attığı mesaj olay oldu