Kanser, KOAH ve kalp riskine rağmen sağlığına kavuştu

AĞZINDAN kan gelmesi şikayetiyle hastaneye başvuran 76 yaşındaki Gülin Gökçen, yapılan tetkiklerin ardından akciğer kanseri olduğunu öğrendi. Altmış yılı aşkın süredir sigara kullanan, KOAH, bronşektazive yüksek kalp riski de taşıyan Gökçen; Medipol Sağlık Grubu'nda üç farklı uzmanlık alanının bir araya geldiği multidisipliner ve zorlu bir operasyonla sağlığına kavuştu.

Uzun yıllar günde üç pakete varan sigara kullanımı sonrası ciddi sağlık sorunları yaşayan Gülin Gökçen'in hayatı, ağzından kan gelmesi üzerine başvurduğu hastanede değişti. Yapılan incelemelerde akciğer kanseri tespit edilen ve aynı zamanda KOAH ile bronşektazi öyküsü bulunan hasta için üç branş seferber oldu. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kemal Karapınar, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Saltürk ve Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Ceyla Zeynep Çolakoğlu Gevher'in ortaklaşa yürüttüğü ameliyat sonrası sağlığına kavuşan hasta taburcu edildi.

'AKCİĞER KANSERİ VE BRONŞEKTAZİYE AYNI SEANSTA MÜDAHALE ETTİK'

76 yaşındaki Gülin Gökçen'in yoğun sigara kullanımı, KOAH ve bronşektazi öyküsü bulunan yüksek riskli bir hasta olduğunu belirten Prof. Karapınar, "Hastamız düzensiz de olsa takip altındaydı. Ağzından kan geldiğini fark edince bilinçli davranarak hemen doktoruna başvurdu. Tomografide sağ akciğer alt lobunda yaklaşık 2 santimetrelik bir lezyon saptadık. Bronkoskopiden sonuç alamayınca biyopsi yaptık ve akciğer kanseri tanısı koyduk. Bu sonuçların ardından hastamız için cerrahi seçeneği değerlendirmeye başladık" ifadelerini kullandı.

'YÜKSEK RİSKLERE RAĞMEN BAŞARIYLA AMELİYAT ETTİK'

Hastanın ileri yaşta olması, sigara kullanımı, KOAH, hipertansiyon ve kalpte plak bulunması nedeniyle detaylı şekilde değerlendirildiğini vurgulayan Prof. Karapınar, "Tüm risklere rağmen bu ameliyatı kaldırabileceğini düşündük. Operasyonun kapalı yöntemle gerçekleştirdik.Kanserli sağ alt lobu çıkarırken komşu orta lobda bulunan bronşektazili alanı da aldık. Böylece tek seansta iki farklı hastalığa müdahale etmiş olduk. Yaklaşık 4 saat süren ameliyat sonrası hastamız bir gün yoğun bakımda takip edildi ve 5 gün içinde taburcu edildi" diye konuştu.

'KOAH HASTALARI DA UYGUN HAZIRLIKLA AMELİYAT OLABİLİR'

Yüksek risk taşıyan bir hasta olduğunu belirten Prof. Saltürk ise "Bu tür hastalarda girişimsel işlemler ve ameliyatlar öncesinde çok dikkatli değerlendirme yapılması gerekir. Akciğerdeki şüpheli kitle nedeniyle ameliyat planlandık. Hasta başvurduğunda sigara içmeye devam ediyor ve KOAH tedavisi de yeterli düzeyde değildi. Öncelikle tedavisini yeniden düzenledik, detaylı solunum fonksiyon testleri yaptık ve yoğun bir hazırlık süreci uyguladık. Ameliyat sonrasında da KOAH'ayönelik özel önlemler alarak sürecin başarıyla tamamlanmasını sağladık. Uygun destek, doğru zamanlama ve multidisipliner yaklaşımla bu tür operasyonlar yüksek riskli hastalarda da güvenle yapılabiliyor" ifadelerini kullandı.

'SÜRECİ GÜVENLE YÖNETTİK'

Göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi bölümlerinden ameliyat hazırlık sürecinde kendilerine yönlendirilen hastanın yüksek kardiyovasküler risk faktörleri taşıdığını belirten Uzm. Dr. Ceyla Zeynep Çolakoğlu Gevher de "Majör cerrahi sırasında herhangi bir komplikasyon yaşanmaması için detaylı koroner görüntüleme yaptık. İncelemelerde yüksek riskli bir kalsiyum skoru saptadık. Bunun üzerine invaziv koroner anjiyografi uyguladık.Ameliyat riski ile kardiyak riski dengeleyerek gerekli tedavileri planladık ve hastamızı güvenle operasyona verdik. Herhangi bir ek yandaş hastalık gelişmedi ve hastamız güvenle taburcu edildi. Bundan sonraki süreçte akciğer rehabilitasyonu ile kalp risklerine yönelik önerilere uyduğu sürece sağlıklı şekilde yaşamını sürdüreceğine inanıyoruz" dedi.

'SİGARA BENİM EN BÜYÜK RAHATSIZLIĞIM OLDU'

Gülin Gökçen ise uzun yıllar sigara kullandığını belirterek "Benim asıl rahatsızlığım sigara oldu. Yaklaşık 60 küsur yıl sigara içtim, kötü bir örneğim" dedi.

Ocak ayı sonunda ağzından kan geldiğini fark edince vakit kaybetmeden doktora başvurduğunu söyleyen Gökçen, yapılan tetkiklerin ardından Medipol'e yönlendirildiğini ifade etti. Gökçen, "Kendimi doktorlarımızın ellerine teslim ettim. Çok kısa sürede taburcu oldum, şu anda fıstık gibiyim. İkinci baharımı yaşıyorum" diye konuştu.

Sigaraya küçük yaşlardan itibaren aile ortamında başladığını anlatan Gökçen, "Babamız da içiciydi, sigarayla büyüdük. O dönemde her yerde sigara içiliyordu. Bu alışkanlık bırakmamızı çok zorlaştırdı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı