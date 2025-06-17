Kamu Hastanesinde Haksız Kazanç İddiası: 6 Gözaltı

Kamu Hastanesinde Haksız Kazanç İddiası: 6 Gözaltı
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Sağlık Bakanlığı, bir kamu hastanesinde hastalardan haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

SAĞLIK Bakanlığı, bir kamu hastanesinde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla başlatılan idari ve adli soruşturma kapsamında 6 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bir kamu hastanemizde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla başlatılan idari ve adli soruşturmada önemli bir aşamaya gelinmiştir. Uzun süredir devam eden teknik takip ve araştırmalar sonucunda bu sabah 6 kişi gözaltına alınmıştır. Sağlık hizmetlerinde şeffaflık ve güveni esas alan yaklaşımımızla vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması ve fedakar sağlık çalışanlarımızın zan altında bulunmaması için yasa dışı faaliyetlerle mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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