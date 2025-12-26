Kalbin dışından yapılan ablasyonla sağlığına kavuştu

KALP ritim bozukluğu nedeniyle yıllardır tedavi gören 50 yaşındaki Abidin Kutlucan, farklı merkezlerde üç kez yapılan ablasyon işlemine rağmen şikayetlerinden kurtulamadı. Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde uygulanan ve kalbin dış zarını hedef alan epikardiyal ablasyon yöntemiyle Kutlucan'ın çarpıntıları kontrol altına alındı.

2017 yılından bu yana kalp ritim bozukluğu yaşayan Abidin Kutlucan'a süreç içinde kalp pili takıldı ve üç ayrı ablasyon işlemi uygulandı. Ancak çarpıntıları tekrarlayan Kutlucan, Medipol Mega Üniversite Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan değerlendirmelerde ritim bozukluğunun kaynağının kalbin iç yüzeyinde değil, dış zarında olabileceği belirlendi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan ve ekibi tarafından yapılan incelemelerin ardından, göğüs ön duvarından girilerek kalbin dış yüzeyine yönelik epikardiyal ablasyon işlemi uygulandı. İşlem sonrasında hastanın kalp ritminin düzene girdiği belirtildi.

Tedavi sürecini anlatan Abidin Kutlucan, uzun süredir devam eden çarpıntılar nedeniyle günlük yaşamının olumsuz etkilendiğini belirterek, uygulanan yöntemle şikayetlerinin azaldığını söyledi.

Hastanın durumu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan, ritim bozukluğunun bazı hastalarda kalbin dış yüzeyinden kaynaklanabildiğini ifade etti. Kılıçaslan, "Rutin ablasyonlar kalbin iç yüzeyine uygulanıyor. Ancak bazı vakalarda bu yeterli olmayabiliyor. Bu hastamızda ritim bozukluğunun odağının kalbin dış yüzeyinde olduğunu değerlendirdik ve epikardiyal ablasyon uyguladık" dedi.

Epikardiyal ablasyonun teknik olarak daha zor bir işlem olduğuna dikkat çeken Kılıçaslan, işlem sonrasında hastanın ritminin düzeldiğini ve kalp fonksiyonlarının yakından takip edildiğini kaydetti.