Kalp Rahatsızlığı Olan Bebek İstanbul'a Sevk Edildi

Şanlıurfa'da kalp rahatsızlığı bulunan 10 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 10 günlük Zehra İlçi'nin doğuştan kalp rahatsızlığı olduğu tespit edildi.

İlk müdahalesi uzman doktorlar tarafından yapılan bebeğin, ileri tetkik ve tedavi için İstanbul'a gönderilmesine karar verildi.

Zehra bebek, kente yönlendirilen ambulans uçakla İstanbul Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi.