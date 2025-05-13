Kalp Krizi Geçiren Murat Şahin, Ambulans Helikopterle Hayata Döndü

Trabzon'da ambulans helikopterin imdadına yetiştiği Murat Şahin, yaklaşık 30 dakikada ulaştırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde yaşama yeniden sarıldı.

Çaykara ilçesine bağlı yaklaşık 2 bin rakımlı Turnalı Yaylası'na hafta sonu yürüyüş yapmak için giden 57 yaşındaki Şahin, kalp krizi geçirdi.

Bunun üzerine arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak destek istedi.

Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümü doktorlarından Prof. Dr. Ali Rıza Akyüz ile görüntülü görüşme yapıp destek alan arkadaşları, olay yerinde bir süre Şahin'e kalp masajı yaptı.

Kısa sürede bölgeye yönlendirilen ambulans helikopterle alınan Şahin, zamana karşı "30 dakikalık" yolculuğunun ardından KTÜ Farabi Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Acil müdahalesi yapılan ve tıkalı damarı anjiyo ile açılan Şahin, zamanında müdahale sayesinde yeniden sağlığına kavuştu.

"Kalp krizi, damar tıkanıklığı için dakikalar içerisinde damarın açılması gerekiyor"

KTÜ Farabi Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Mürsel Şahin, AA muhabirine, hastanın cumartesi günü öğleden sonra ambulans helikopterle hastaneye intikal ettirildiğini söyledi.

Hastanın yüksek rakımda yayla gezintisi sırasında rahatsızlandığını belirten Şahin, "Ciddi bir göğüs ağrısı, tansiyonunu düşürüyor muhtemelen, nabzını düşürüyor. Oradan sonrasını hasta çok hatırlamıyor. Arkadaşlarının biraz müdahalesiyle tanıdık bir kardiyolog Ali Rıza Akyüz hocamıza ulaşıyorlar. Orada ne yapmaları gerektiğini söylüyor ve hızlıca 112 aranıyor." dedi.

Şahin, Çaykara'nın yaylasına en yakın anjiyo yerinin Trabzon merkezde olduğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onun için karadan ulaşım hasta içi gerçekten problem olabilirdi. Kalp krizi, damar tıkanıklığı için en kısa sürede, dakikalar içerisinde damarın açılması gerekiyor. Hasta ambulansla alınabilirdi. Önce Çaykara'ya oradan buraya ama bu saatler sürerdi. İşte imkanlar olunca hasta olduğu yerden helikopterle alındı ve yarım saat sürmeden hastanemize ulaşmıştı."

Hastanın helikopterle geldiği bilgisi üzerine kendilerinin de müdahale için hazır beklediklerine işaret eden Şahin, "Durumunun kritik olduğunu az çok biliyorduk. Acile ulaştıktan sonra da zaten anjiyoya almamız çok kısa sürdü. Hakikaten tansiyon ve nabzı bayağı düşüktü. Hızlıca anjiyoda baktık. Sağ damarı tamamen tıkalıydı. Ona müdahale edip açtıktan sonra zaten hızlıca kliniği de düzeldi." diye konuştu.

Şahin, göğüs ağrısının ciddi bir sağlık problemine işaret edebileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Genelde çok şiddetlidir. Hastalar bunu ilk defa yaşıyor olabilir. Beklememek lazım. Mümkün olan en kısa sürede 112 ile irtibata geçip, kendi imkanlarımızla gitmekten ziyade 112'yi çağırıp, sağlık personeli eşliğinde hastaneye götürmeniz çok daha kıymetlidir. Çünkü bu kısa süre içerisinde ciddi hayat tehdit eden ritim bozuklukları olabilir. Hastamızda da gördüğümüz şekilde bir an önce 112 sağlık ekibiyle temas kurmak lazım. Ambulans helikopter çok büyük bir nimet. Onun sayesinde hastamız belki hayatta kaldı, belki daha ciddi bir kalp krizini kısa sürede müdahale edildiği için atlatmış oldu.

"Şu an kendimi çok iyi hissediyorum"

Murat Şahin de yaylaya yürüyüşe çıktığı sırada bir anda fenalaştığını ifade etti.

Daha önce de belirtileri olduğunu ancak kalp krizi geçirebileceğini düşünmediğini belirten Şahin, "10 dakika bir dinlendim. Dinlenmeden sonra bütün hayati fonksiyonlarım gitti. Arkadaşlar sağ olsun Ali Rıza Akyüz hocayı aradılar. O yönlendirdi." dedi.

Şahin, sonrasında hiçbir şey hatırlamadığını ifade ederek, "Gözümü yoğun bakımda açtım. Anjiyo oldum. Anjiyo nasıl oldum, nereye geldim bilmiyorum. Sadece çarşafın üzerindeki Farabi Hastanesi yazısını okudum. Başka hiçbir bilgim yoktu." diye konuştu.

Şu an kendisini çok iyi hissettiğine dikkati çeken Şahin, "Oradaki arkadaşlar da çok profesyonel arkadaşlardı. Ali Rıza Akyüz'ün vermiş olduğu direktif doğrultusunda bana orada bayağı bir müdahale ettiler. Helikopter geldi hastaneye geldik. Süreç böyle devam etti. Allah buradaki doktorlarımızdan, devletimizden razı olsun. " şeklinde konuştu.