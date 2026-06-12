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Kahta Devlet Hastanesi'ne yeni nesil bilgisayarlı tomografi cihazı kazandırıldı

Kahta Devlet Hastanesi'ne yeni nesil bilgisayarlı tomografi cihazı kazandırıldı
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Adıyaman'ın Kahta Devlet Hastanesi'nde tanı ve teşhis hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla yeni nesil, yapay zeka destekli Bilgisayarlı Tomografi cihazı hizmete alındı. Cihaz, yüksek görüntü kalitesi ve düşük radyasyon dozuyla hastalara hızlı ve güvenli hizmet sunacak.

Adıyaman'ın Kahta Devlet Hastanesi'nde tanı ve teşhis hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla yeni nesil Bilgisayarlı Tomografi (BT) cihazı hizmete alındı.

İleri teknoloji özellikleriyle donatılan cihaz, yüksek görüntü kalitesi, otomatik merkezleme sistemi ve yapay zeka destekli iş akışları sayesinde hastalara daha hızlı, güvenli ve etkin görüntüleme hizmeti sunacak. Sistem, hasta hazırlık süreçlerini hızlandırırken radyasyon dozunun optimize edilmesine de katkı sağlayacak. Gelişmiş teknolojik altyapısıyla dikkat çeken yeni cihaz sayesinde tetkik süreçlerinin daha verimli yürütülmesi, görüntüleme sürelerinin kısaltılması ve tanı süreçlerinin desteklenmesi hedefleniyor. Ayrıca cihaz, koroner BT anjiyografi çekimlerinin yapılabilmesine de imkan sağlayarak önemli bir sağlık ihtiyacını karşılayacak.

Hastanenin teknolojik altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, "Vatandaşlarımıza daha hızlı, güvenilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak amacıyla hastanemize kazandırılan Bilgisayarlı Tomografi cihazını hizmete açmış bulunuyoruz. Yapay zeka destekli özellikleri sayesinde hem hasta konforu artacak hem de görüntüleme süreçleri daha etkin bir şekilde yürütülecektir. Bu önemli yatırımın ilçemize ve bölgemize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Adıyaman Milletvekilimiz Doç. Dr. İshak Şan başta olmak üzere Sağlık Bakanlığımıza ve emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyor, cihazın ilçemize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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