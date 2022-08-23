Kahramanmaraş'ta beyni kafatasından dışarıda olan bebek doğdu

Kahramanmaraş'ta beyni, kafatasının dışında gelişen bir bebek dünyaya geldi. Doktorların zamanında müdahalesiyle henüz 11 günlük iken ameliyata alınan bebek, sağlığına kavuştu. Diğer yandan bebekte yaşanan durumun nadir görüldüğü ve hastanede dahi şaşkınlık yarattığı belirtildi.

Kahramanmaraş'ta yabancı uyruklu bir ailenin El Abbud adını verdiği bebek, beyninin yarısı kafatasının dış kısmına çıkmış olarak dünyaya geldi. Özel bir hastaneye getirilen bebek burada 11 günlük iken ameliyata alındı.

BAŞARILI AMELİYATLA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Beyin Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İdris Altun tarafından başarılı bir şekilde ameliyatı tamamlanan bebek sağlığına kavuştu.

"ŞU ANDA BİR SIKINTISI YOK"

Dr. Altun, "Beynin yarısından fazlası kafatası kemiği dışında doğan bebek, başarılı bir ameliyat ile normal hale getirildi. Herhangi bir sıkıntısı olmayan bebeğin kontrolleri sağlıklı şekilde takip ediliyor" dedi.