Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'ta beyni kafatasından dışarıda olan bebek doğdu

Sağlık Haberleri

Kahramanmaraş'ta beyni kafatasından dışarıda olan bebek doğdu

Kahramanmaraş'ta beyni, kafatasının dışında gelişen bir bebek dünyaya geldi. Doktorların zamanında müdahalesiyle henüz 11 günlük iken ameliyata alınan bebek, sağlığına kavuştu. Diğer yandan bebekte yaşanan durumun nadir görüldüğü ve hastanede dahi şaşkınlık yarattığı belirtildi.

Kahramanmaraş'ta yabancı uyruklu bir ailenin El Abbud adını verdiği bebek, beyninin yarısı kafatasının dış kısmına çıkmış olarak dünyaya geldi. Özel bir hastaneye getirilen bebek burada 11 günlük iken ameliyata alındı.

BAŞARILI AMELİYATLA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Beyin Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İdris Altun tarafından başarılı bir şekilde ameliyatı tamamlanan bebek sağlığına kavuştu.

Kahramanmaraş'ta beyni kafatasından dışarıda olan bebek doğdu

"ŞU ANDA BİR SIKINTISI YOK"

Dr. Altun, "Beynin yarısından fazlası kafatası kemiği dışında doğan bebek, başarılı bir ameliyat ile normal hale getirildi. Herhangi bir sıkıntısı olmayan bebeğin kontrolleri sağlıklı şekilde takip ediliyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

Kahramanmaraş Bebek Sağlık Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title