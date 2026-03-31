'Kadınlarda şiddetli adet ağrısının nedeni 'çikolata kisti' olabilir'

ÇİKOLATA kistinin çoğu zaman şiddetli adet ağrılarıyla kendini gösterdiğini belirten Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fulya Özkal Molla, erken tanının önemine değindi.

Dr. Öğr. Üyesi Fulya Özkal Molla, çikolata kistinin rahim iç tabakasını oluşturan dokunun rahim dışında, çoğunlukla yumurtalıklarda yerleşmesi sonucu ortaya çıktığını söyledi. Bu kistlerin içinde biriken eski kan nedeniyle koyu kahverengi bir görüntü oluştuğunu ifade eden Molla, "Bu nedenle halk arasında çikolata kisti olarak adlandırılır. Özellikle adet döneminde şiddetli ağrı, kasık ağrısı ve bazı durumlarda ilişki sırasında ağrı gibi şikayetlere yol açabilir" dedi.

'ŞİDDETLİ ADET AĞRISI GÖZ ARDI EDİLMEMELİ'

Adet ağrısının çoğu zaman normal kabul edilip ihmal edildiğini belirten Molla, bazı durumlarda bunun altta yatan ciddi bir hastalığın habercisi olabileceğini berlirterek, "Adet dönemlerinde günlük yaşamı kısıtlayacak düzeyde ağrı yaşanması, kasık bölgesinde kronik ağrı, ilişki sırasında ağrı ya da gebe kalmada güçlük gibi durumlar çikolata kistinin belirtileri arasında yer alabilir. Bu tür şikayetler yaşayan kadınların mutlaka bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurması gerekir" ifadelerini kullandı.

'DOĞURGANLIĞI DA ETKİLEYEBİLİR'

Çikolata kistinin bazı hastalarda doğurganlığı olumsuz etkileyebileceğine dikkat çeken Molla, özellikle çocuk sahibi olmayı planlayan kadınların düzenli jinekolojik kontrollerini aksatmaması gerektiğini vurguladı. Molla, "Endometriozis bazı hastalarda tüplerin veya yumurtalıkların fonksiyonlarını etkileyerek gebelik sürecini zorlaştırabilir. Ancak erken tanı ve uygun tedavi ile birçok hastada başarılı sonuçlar alınabilmektedir" diye konuştu.

'TEDAVİ KİŞİYE ÖZEL PLANLANIYOR'

Çikolata kistinin tedavisinin hastanın yaşına, şikayetlerine, kistin büyüklüğüne ve gebelik planına göre değiştiğini ifade eden Molla, "Bazı hastalarda ilaç tedavisiyle ağrı kontrol altına alınabilirken, bazı durumlarda cerrahi tedavi gerekebilir. Amaç hem hastanın ağrılarını azaltmak hem de üreme sağlığını korumaktır" dedi.

Kadınların düzenli jinekolojik muayenelerini ihmal etmemesi gerektiğini belirten Molla, özellikle uzun süren ve şiddetli adet ağrılarının mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı