Haberler

Kabak Çekirdeği 1,5 Yıldır Süren Öksürüğü Neden Oldu

Kabak Çekirdeği 1,5 Yıldır Süren Öksürüğü Neden Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kabak Çekirdeği 1,5 Yıldır Süren Öksürüğü Neden Oldu
Haber Videosu

Malatyalı Aysel Türkeş, 1,5 yıldır süren öksürük şikayeti ile hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda akciğerine yapışmış kabak çekirdeği bulundu ve bronkoskopi ile çıkarıldı.

MALATYA'da 1,5 yıldır sürekli öksüren Aysel Türkeş (50), hastaneye başvurdu. Tetkikler sonucunda geçmeyen öksürüğün, Türkeş'in akciğerine yapışmış kabak çekirdeğinden kaynaklandığı belirlendi.

Yaklaşık 1,5 yıldır öksürük şikayeti olan Aysel Türkeş, Battalgazi Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Türkeş'i muayene eden doktor Ömer Emre Aşkın, öksürüğünün geçmediğini söyleyen hastanın astım veya KOAH olabileceği düşüncesiyle detaylı tetkikler yaptırdı. Tetkikler sonucunda Türkeş'in akciğerine yapışmış kabak çekirdeği tespit edildi. Türkeş'in akciğerindeki kabak çekirdeği, bronkoskopi işlemi ile çıkartıldı. İşlem sonrası Türkeş, sağlığına kavuştu.

'BRONKOSKOPİ İŞLEMİ İLE ÇIKARTTIK'

Doktor Ömer Emre Aşkın, hastanın kendilerine geçmeyen öksürük şikayeti ile başvurduğunu belirterek, "Yaptığımız tetkiklerde şüpheli bir alan gördük. Bronkoskopi işlemi ile kamera ile akciğerlerine girerek yabancı bir cisim gördük. Bir operasyon ile kabak çekirdeği olarak tespit edilen maddeyi çıkararak hastamızı sağlığına kavuşturduk" dedi. Aysel Türkeş ise sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Kolombiya'da maden göçüğünde 7 madencinin cansız bedeni bulundu

Maden göçüğünde 7 madencinin cansız bedeni bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırat Aydınus'tan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve Arda Kardeşler için bomba iddia

Eski hakemden MHK Başkanı ve Arda Kardeşler için bomba iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.