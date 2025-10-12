Haberler

Joe Biden Radyoterapi Görüyor

Joe Biden Radyoterapi Görüyor
Güncelleme:
Eski ABD Başkanı Joe Biden'a prostat kanseri teşhisi konulmasının ardından radyoterapi ve hormon tedavisi uygulandığı açıklandı. Biden'ın tedavi süreci planlandığı gibi ilerliyor.

ESKİ ABD Başkanı Joe Biden'ın kanser tedavisi kapsamında radyoterapi gördüğü belirtildi.

Eski ABD Başkanı Joe Biden'a mayıs ayında konulan prostat kanseri teşhisinin ardından uygulanan tedavi planı kapsamında radyoterapi ve hormon tedavisi yapıldığı bildirildi. Biden'ın sözcüsü, "Prostat kanseri tedavi planının bir parçası olarak Başkan Biden şu anda radyoterapi ve hormon tedavisi görüyor" açıklamasında bulundu.

Biden'ın tedavi sürecinin planlandığı şekilde ilerlediği ve moralinin iyi olduğu kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
