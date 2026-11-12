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Japonya'nın Kyoto eyaletinde H5 kuş gribi nedeniyle 200 bin tavuk itlaf edilecek

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Kyoto eyaletindeki Kameoka kentinde bir çiftlikte H5 kuş gribi tespit edilince 200 bin tavuk itlaf edilecek. Çiftlik karantinaya alınırken 10 kilometre yarıçapındaki bölge sınırlı hareket alanı ilan edildi ve 3 kilometre çevresindeki tavuk ve yumurta sevkiyatı askıya alındı.

Japonya'nın Kyoto eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde görülen kuş gribi vakaları nedeniyle 200 bin tavuk itlaf edilecek.

Japonya'nın Kyoto eyaletinde kuş gribi alarmı verildi. Kyoto Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kameoka kentinde bulunan bir çiftlikte dün çok sayıda tavuğun şüpheli biçimde ölmesi üzerine yapılan testlerde kuş gribinin yüksek bulaşıcılık özelliğine sahip "H5" varyantına rastlandı. Japonya'da bu yıl görülen ilk kuş gribi salgını olarak kayıtlara geçen vakalar nedeniyle 200 bin tavuğun itlaf edileceği açıklanırken, karantinaya alınan çiftliğin 10 kilometre yarıçapındaki bölge sınırlı hareket alanı ilan edildi. Tesisin 3 kilometre yarıçapındaki bölgede yer alan çiftliklerden yapılan tavuk ve yumurta sevkiyatının ise tedbir amacıyla askıya alındığı duyuruldu.

Salgın önlemlerinin tamamlanması 1 hafta sürecek

Kyoto Valisi Takatoshi Nishiwaki, konuyla ilgili yaptığı açıklamada gerekli tüm salgın tedbirlerini alacaklarını vurgulayarak, "Yapılan testlerin pozitif çıkmasının ardından itlaf işlemlerine ve enfeksiyon riski taşıyan malzemelerin imhası dahil ilgili güvenlik önlemlerinin hayata geçirilmesine başlandı. Tüm salgın önlemlerinin tamamlanması yaklaşık 1 hafta sürecek. Ancak kuş gribi virüsü bulaşmış tavuk eti veya yumurtaların piyasaya sürülmesi söz konusu değil. Bu nedenle vatandaşlarımızın endişe etmemesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Japonya hükümeti alarma geçti

Japonya Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bakanı Arata Takebe de yılın ilk kuş gribi salgınının doğrulanmasının ardından ilgili yetkililerle bir acil durum toplantısı düzenledi. Burada yaptığı konuşmada çiftliklerdeki hijyen yönetiminin sıkı bir şekilde denetlenmesi talimatını veren Takebe, "Salgınları önlemek ve enfeksiyonların yayılışını durdurmak için erken risk bildirimi ve kapsamlı dezenfeksiyon dahil mümkün olan tüm önlemleri almanızı istiyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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