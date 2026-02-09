İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sigarayı bırakanlara teşekkür belgeleri verildi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sigarayı bırakanlara teşekkür belgelerini veren Aile Hekimliği Kliniği Uzmanı Doç. Dr. Berna Aydoğmuş Bergen, "İlaçla ya da davranışsal değişikliklerle takibe karar veriyoruz. Ama öncelikle hastalarımızın kararlı olması ve iradesi bizim en büyük desteğimiz. İzlem ve takiplerle hastaları desteklemeye çalışıyoruz" dedi.

Her yıl tütün kullanımının zararları konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak ve sigara kullanan bireyleri bırakmaya teşvik etmek amacıyla çeşitli etkinliklerle anılan 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde İKÇÜ İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği'nde sigarayı bırakanlara bir gül eşliğinde teşekkür belgeleri verildi. Sigaranın erken ve önlenebilir ölüm nedenlerinden biri olduğunu ifade eden Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Çalık, özellikle akciğer kanserinin yüzde 90 nedeninin sigara olarak bilindiğine dikkat çekip, "Sigara, ölüm nedenlerinden kalp damar hastalıkları kadar çok etkili bir rol oynuyor. Sadece aktif içicilik değil pasif içiciliğin de önemli olduğunu vurgulamak lazım. 'Ben sigara içmiyorum' demekle bitmiyor, sigara içilmeyen ortamlarda da bulunmamak gerekiyor. Daha sağlıklı bir yaşam için tüm hastalarımıza sigarayı bırakmalarını tavsiye ediyoruz. Biz de hastane olarak bu konuda üzerimize düşeni yapıyoruz. Polikliniklerimizde onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

'SİGARA İÇMEK AYNI ŞEKER HASTALIĞI GİBİ BİR HASTALIK'

Aile Hekimliği Kliniği Uzmanı Doç. Dr. Berna Aydoğmuş Bergen de sigarayı bırakma polikliniğine başvuran vatandaşların genel sağlık durumlarını değerlendirdikten sonra takip ettiklerini belirtip, "İlaçla ya da davranışsal değişikliklerle takibe karar veriyoruz. Süreç uzun süren bağımlılıklarda ilaç ve davranış değişikliği ile birlikte yürütülüyor. Ama öncelikle hastalarımızın kararlı olması ve iradesi bizim en büyük desteğimiz. İzlem ve takiplerle hastaları desteklemeye çalışıyoruz. Bir kişiyi bile bıraktırabilmemiz bizim için büyük kazanç" dedi. Başarı oranlarının da memnun edici olduğunu aktaran Doç. Dr. Bergen şöyle devam etti: "Buradaki hastalarımızdan ikisi sadece davranış değişikliği ile sigarayı bıraktı. Diğer ikisi ise ilaçla bıraktı. Her ikisinden de fayda gördüler. Davranış değişikliği derken yaşam tarzı değişikliğini kast ediyoruz. Sigara içmek aynı şeker hastalığı gibi bir hastalık. Hem ilaç tedavisi hem de diyet öneriyorsak yaşam tarzı değişikliği gerekiyor. Şeker, karbonhidrat ve yağlardan uzak kalmak zorunluluk haline geliyor. Nikotinden uzak kalmak için bu isteği azaltacak değişiklikler yapmak gerekiyor. İlaç tedavisi kurum tarafından ödeniyor. Süresi 25 gün. Hastalarımız farklı sürelerde deneyimleyebiliyor. Ortalama 1 -2 ay ya da 25 günden daha kısa sürede de bırakan hastalarımız var. 20 yıldır, günde 2 paket kullanan hastamız ilaç tedavisi sayesinde 4-5 aydır içmiyor. Onu bırakmış sayıyoruz."

'BİR TANEDEN BİRŞEY OLMAZ DEMESİNLER'

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği'nde sigarayı bırakan Nevin Gelen (54) sağlık sorunları yaşamaya başladığı için bu bağımlılıktan kurtulmak istediğini anlattı. Gelen, "20 yaşından beri sigara kullanıcısıydım. 33 yıl içtim. Sağlığım alarm vermeye başladı. Merdiven çıkarken nefesim kesiliyordu, çabuk yoruluyordum. Genetik olarak ailede sigaraya bağlı ölümlü hastalıklar olunca buraya başvurdum. Bazı tetkikler yapıldı. Muayenelerde doktorumuz hoşlanmadığı sesler duyduğunu ifade etti. Bırakmamın iyi olacağına karar verdim. Herhangi bir ilaç kullanmadım. Telkin ve konuşarak bıraktım. 1 hafta, 10 gün zordu. O süreçte sigara kullanan insanlarla görüşmedim. Çok da zor olmadı. Herkes bırakabilir bence" diye konuştu.

Emrullah Çiftçi (64) de "52 yıl sigara içtim. 15 gündür içmiyorum. Kendi kafamda planladım. Eşime söyledim. Hastaneye gelip şansımı denemek istedim. Çok rahatım. Başım ağrımıyor, nefes alıyorum, merdiven rahat çıkıyorum. Rampa çıkıyorum. Şimdiye kadar nasıl sigaranın kölesi olmuşum hayret ediyorum. Daha önce de bırakmayı denemiştim. İlaç kullanmadan bıraktım. TIR şoförlüğü yaparken günde 4 paket içiyordum. 3 yıldır evdeyim 2 günde 1 paket içiyordum" ifadelerini kullandı. Mehmet Şerif Gökalp (52) ise şunları söyledi:

"38 senedir içiyordum. Hastaneden randevu aldım. Bir sürü enfeksiyonum çıktı. Tahlillerim kötüydü. Bırakmak zorundaydım. Çok öksürüyordum. Gece uykusuz kalıyordum. Bir yere gidemiyordum. 20 gün önce bıraktım. Şu an çok iyiyim. Doktorun konuşması beni etkiledi. İsteyen bırakabilir. Bir taneden bir şey olmaz demesinler, bir daha ağızlarına almasınlar."