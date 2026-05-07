İzmir'de 'Sağlık İçin Hareket Et Günü' kapsamında yürüyüş düzenlendi

İzmir'de "Sağlık İçin Hareket Et Günü" kapsamında yürüyüş etkinliği yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü" kapsamında Konak Atatürk Meydanı'ndaki saat kulesinden başlayıp Alsancak Gündoğdu Meydanı'na kadar yürüyüş düzenlendi.

Etkinliğe İzmir İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardan oluşan 40 kişilik bando takımı katıldı.

Kul, yürüyüş öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konusunda toplumda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Toplumda hareketsiz yaşamın giderek arttığına dikkat çeken Kul, "Özellikle kalp ve damar hastalıkları, diyabet, kanser ve kronik solunum yolu hastalıkları gibi kronik rahatsızlıkların önlenmesinde sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin önemli rol oynuyor." dedi.

Etkinlik kapsamında Konak Meydanı'nda kurulan stantlarda vatandaşlara boy ve kilo ölçümü, tansiyon, kan şekeri ve karbonmonoksit ölçümleri yapıldı.