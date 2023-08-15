İzmir'de Hastane Zemin Katında Yangın Çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin zemin katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında zemin kattaki insanlar tahliye edildi. Olayın klimadan kaynaklandığı belirlendi.

İZMİR'in Konak ilçesinde Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nin zemin katında klimadan kaynaklı çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, zemin kattakiler tahliye edildi.Yangın saat 16.00 sıralarında Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi A blok zemin kattaki sendika odasında çıktı.Dumanları gören hastane çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. Zemin kattakiler tahliye edilirken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangının klimadan kaynaklandığı belirlendi.

Olayda yaralanan olmazken, soruşturma başlatıldı.