İzmir Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Bayrakcı, son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Hakan Bayrakcı (59), son yolculuğuna uğurlandı.

Bayraklı'nın cenazesi yakınları tarafından yaşamını yitirdiği hastanenin morgundan alınarak görev yaptığı İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı binasının bahçesine getirildi.

Törende konuşan İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Ali Emre Çetinkol, Bayrakcı'nın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen görevini aksatmadığını, her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

Bayrakçı'nın cenazesi törenin ardından Karabağlar'daki Hacı Fatma Tatari Camisi'ne götürüldü.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bayrakcı'nın cenazesi Bornova Yakaköy Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine İzmir Vali Yardımcısı Alpaslan Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enver İlhan, il sağlık müdürlüğü yöneticileri, sağlık çalışanları ve Bayrakçı'nın ailesi katıldı.