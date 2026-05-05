İzmir'de doğum sırasında rahatsızlanan ceylanın yavrusu sezaryenle alındı

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda veteriner hekimler, rahatsızlanan ceylana sezaryen yöntemiyle doğum yaptırdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, çok sayıda türe ev sahipliği yapan doğal yaşam parkında gebe ceylanın doğum yapamadığını tespit eden ekipler, hayvana müdahalede bulundu.

Ceylanı anestezi altına alarak sezaryen operasyon gerçekleştiren veteriner hekimler, yavrunun nefes almadığını fark edince suni solunum ve oksijen desteğiyle nefes almasını sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen veteriner hekim Lütfi İlman, ceylanların genellikle doğumlarını sorunsuz gerçekleştirdiğini ancak nadiren komplikasyonlar yaşandığını belirtti.

Ceylanın doğum yapamadığını tespit ettikten sonra müdahale etmek zorunda kaldıklarını bildiren İlman, şunları kaydetti:

"Ceylanı anestezi altına alarak sezaryen operasyonu yaptık. Vakada yavrulardan birinin anne karnında öldüğünü belirledik. Diğer yavruyu ve anneyi kurtarmak için operasyon yaptık. İnsanlardaki sezaryene benzer şekilde karın açılarak yavru alındı. Yavrunun solunum yollarını temizledik, suni solunum uyguladık ve oksijen tedavisiyle sağlıklı hale getirdik. Anne de operasyonun ardından uyandırıldı. Şu anda her ikisinin de durumu iyi."

Ekiplerden dişi yanağına batan su aygırına operasyon

Öte yandan, İzmir Doğal Yaşam Parkı'na getirilen cüce su aygırının uzayan ve yanağına batarak yaralanmasına neden olan sol dişine operasyon yapıldı.

Veteriner hekim Şükrü Erdem Onur, Darıca'daki özel hayvanat bahçesinden getirilen "Malia" isimli cüce su aygırının dişini cerrahi müdahaleyle olması gereken boyuta getirdiklerini belirterek, "Literatür taramasında bu operasyonun dünyada yalnızca 2 örneğinin olduğunu gördük. Gerekli araştırmaları yaparak başarılı operasyon gerçekleştirdik. Hayvan şu anda sağlıklı ve yaşamına sorunsuz devam ediyor." ifadelerini kullandı.