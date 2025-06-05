İzmir'de Çatıda Doğan Bebek Hayatını Kaybetti

İZMİR'in Bornova ilçesinde bir evin çatısında doğduğu öğrenilen ve sağlık ekiplerince battaniyeye sarılı halde bulunan bebek hayatını kaybetti.

Olay gece saatlerinde ilçedeki bir evin çatısında meydana geldi. Çatıdan gelen bağırma seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sağlık ekipleriyle birlikte evin çatısına çıkan ekipler battaniyeye sarılı şekilde yeni doğmuş bir bebek ve anneyi buldu. İlk müdahalenin ardından anne ve bebek hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan bebek doktorların müdahalesine rağmen yaşama tutunamadı. Annenin ise tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alınacağı belirtildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Tolga TAHÇI/İZMİR,