İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nde tedavi gören hastalar ve refakatçilerinin Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusuna ortak olması için sürpriz bir kutlama düzenlendi. Hastane Türk bayrakları ile donatılırken müzik eşliğinde marşlar söylendi. Onlar meydanlardaki kutlamalara katılamasa da, bayram havası hastane koridorlarına taşındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamalarında Eşrefpaşa Hastanesi'nde palyatif serviste yatan hastalara hoş bir sürpriz yaptı. 2440. Bölge Rotary E- Kulübü ile birlikte düzenlenen kutlama programı ile bayram coşkusu hastane koridorlarına taşındı. Yoğun bakım servisinde koridorlar ve kapılar bayraklarla süslenirken refakatçiler de İzmir Sanat Akademisi sanatçılarının çaldıkları marşlara hep bir ağızdan eşlik etti.

100. YIL COŞKUSU

Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yavuz Uçar, hasta ve refakatçilere Cumhuriyet'in 100. yılının sevincini yaşattıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. 2440. Bölge Rotary E- Kulübü Başkanı Funda Sungurtekin ise, "Hastalarımıza Cumhuriyetimizin 100. yılının coşkusunu bir nebze de olsa hissettirebildiysek ne mutlu bize" diye konuştu.

BİZLERE VE HASTALARA MORAL VEREN BİR ETKİNLİK OLDU

Babasının hastalığından dolayı Eşrefpaşa Hastanesi'nde yatılı kaldıklarını ifade eden Günsu Erakgün, "Daha önce böyle bir organizasyon yapılacağını bilmiyorduk. Son derece sürpriz oldu. Bizlere ve hastalara moral veren bir etkinlik oldu. Her Türk vatandaşının kutlaması gereken bir gün. Biz bunun için yetiştirildik. Yine de böyle bir etkinliği burada görmek çok hoşumuza gitti. Tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Eşinin hastalığından dolayı Eşrefpaşa Hastanesi Palyatif Servis'te kaldıklarını ve müzik seslerini duyunca şaşırdığını dile getiren Vahide Uğurlu, "Tüm koridorlar bayraklarla donatıldı. 100. yılda meydanlarda olamayacağız belki ama hastanemizde bu duyguyu tattık. Çok gururlandık" dedi.