İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen kitlesel yaralanma tatbikatında, Uzundere'de meydana gelen patlamada yaralanan 12 kişi acil servise getirildi. Tatbikatın başarılı bir şekilde tamamlandığı belirtildi.

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "Kitlesel Yaralanma Tatbikatı" yapıldı.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü himayesinde yapılan tatbikatta senaryo gereği, Uzundere'de bulunan bir tesiste meydana gelen patlamada yaralanan 12 kişi, ambulanslarla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine getirildi.

Hastanenin Acil Servis Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Serkan Bilgin, yaptığı açıklamada, tatbikat senaryosunun tam olarak uygulandığını belirterek, "15 dakika gibi kısa bir sürede 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralılar hastanemize geldi. Hemen müdahale etmeye başladık. Bu sırada hastanemize gelen hasta ve yakınları da tatbikatı gerçek sanarak, bizi izledi." dedi.