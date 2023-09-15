İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Eris varyantı hakkında Sağlık Bakanı'na soru önergesi verdi

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, koronavirüsün 'Eris' varyantı hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sorular yöneltti. Zorlu, Türkiye'de Eris varyantının görülüp görülmediğini sordu ve test yapılma oranının düşük olması nedeniyle verilen sayının gerçekçi olup olmadığını sorguladı.

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, koronavirüsün ' Eris' varyantı ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) soru önergesi verdi.

İYİ Partili Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19'un yeni varyantının Avrupa'da artış gösterdiğinin açıklanmasının ardından Türkiye'de de görülüp görülmediği Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'ya sorulmuş ve 23 Ağustos 2023 tarihinde Sayın Bakan Eris varyantına Türkiye'de henüz rastlanmadığını ifade etmişti. Bugün ise Sayın Bakan, Covid-19 varyantı Eris hakkında ülkemizde 9 kişide görüldüğünü açıkladı. Yetkililerin bize verdiği bilgiye göre Başkent'te henüz yeni varyanta rastlanmamış. Fakat test yapılma oranın çok düşük olması, hastalarımızda hangi belirtiler olduğunda test yapıldığı ve bu testlerin her hastanede yapılmadığından dolayı verilen sayının gerçekçi olup olmadığı vatandaşlarımızda soru işaretleri uyandırmaktadır. Ayrıca son dönemde hastane acil servislerine çeşitli belirtilerle başvuran çok sayıda hastanın olduğu belirtilmektedir" ifadelerini kullandı.

Zorlu, TBMM'de soru önergesi ile Sağlık Bakanı Koca'ya şu soruları ilettiklerini açıkladı:

"1- Ülkemizde güncel Covid-19 vaka sayısı kaçtır? Bunlardan kaçı hastanede yatmaktadır? Varsa yatan hastaların kaçı yoğun bakımda tedavi görmektedir?

2- Bu hastalıkta görülen en yoğun belirtiler nelerdir?

3- Olası salgın için ne gibi önlemler alınmaktadır?

4- Ülkemiz Dünya Sağlık Örgütü'ne bu kapsamda veri akışı sağlamakta mıdır? Sağlıyor ise bunlar nelerdir?"