Üye Girişi
Haberler
BBC

İsviçre'de Sarco İntihar Kapsülü İle İlgili Gözaltılar

İsviçre'de Sarco İntihar Kapsülü İle İlgili Gözaltılar
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsviçre polisi, intihar kapsülü Sarco'nun kullanımı ile ilgili olarak gözaltılar yapıldığını ve hukuki işlemler başlatıldığını duyurdu. Sağlık Bakanı, kapsülün yasal olmadığını belirtti.

İsviçre polisi, Sarco isimli intihar kapsülünün kullanılması ile ilgili gözaltılar yapıldığını duyurdu.

Pazartesi günü ülkenin kuzeyindeki Schaffhausen kantonunda söz konusu tasarımın kullanıldığı belirlendi.

Polis operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, “Schaffhausen kantonu savcılığı, intiharı teşvik ile intihara yardım ve yataklık suçlamasıyla birkaç kişiye ceza davası açtı” denildi.

Kaç kişinin gözaltına alındığı açıklanmadı.

İsviçre Sağlık Bakanı Elisabeth Baume-Schneider, Sarco kapsülünün kullanımının hem ürünün güvenlik mevzuatına uymaması hem de kapsülde azot gazı kullanılmasının kanun dışı olması nedeniyle yasal olmadığını söyledi.

Ötenazinin yasal olduğu İsviçre’de Sarco isimli modül, ilk kez gündeme geldiği 2018 yılından bu yana tartışılıyordu.

Sarco ismi Sarcophagus (lahit) kelimesinden türetildi.

İntihar makinesi olarak da anılan tasarım, şezlong benzeri bir sandalyenin bulunduğu hava geçirmez bir kapsülden oluşuyor.

İçine girip yatan kullanıcının azot gazı akışını sağlamak için bir düğmeye basmasıyla işlem başlıyor. Bu gaz kişinin bilinç kaybı sonrası oksijen yetmezliğinden ölümüne yol açıyor.

Kapsüle girip, sandalyeye uzanan kişi, ölmeden önce en son görmek istediği manzarayı seçebiliyor. Ölüm yerinin İsviçre Alpleri mi ya da deniz kenarında bir yer mi olacağına karar verebiliyor.

Ziyaretçiler intihar düğmesine bastığı an, sanal gerçeklik gözlüğünün görüntüsü yavaşça siyaha dönüyor.

Sarco’nun son hali 17 Temmuz 2024’te ‘Son Durak’ (Last Resort) isimli yardımı intihar üzerine çalışan bir sivil toplum kuruluşunun medya etkinliğinde tanıtıldı.

BBC

Sağlık Bakanı Teknoloji İsviçre Sağlık Hukuk Dünya Polis

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi konuştu: Yerini söyledim, niye devlet bunu götürmedi?

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi sessizliğini bozdu! Sözleri çok konuşulur

 Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Belediye binasını vurdular

Ağır kayıplar veren Hizbullah'tan İsrail'e misilleme

 ABD'deyken İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar? CHP lideri Özel açıkladı

ABD'deyken İmamoğlu kararı çıkarsa ne yapacak? Özel çok net konuştu
iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı

IPhone 16 için geceden kuyruğa girenler bakın kim çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 24 EYLÜL | Baraj doluluk seviyesi nedir? Baraj doluluk oranı yüzde kaç? İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS) ne zaman? 2024 İYÖS sınavı hangi gün, saat kaçta? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) giriş belgesi yayınlandı mı? 2024-HMGS sınavı ne zaman, hangi tarihte? Giray Altınok kimdir, nereli, kaç yaşında? Prens dizisi başrolü Giray Altınok evli mi, çocuğu var mı? Fezi Altun kimdir? Fezi Altun kaç yaşında ve nereli? Elon Musk kimdir? Elon Musk kaç yaşında, nereli? İSRAİL-LÜBNAN SON DURUM! 24 Eylül Lübnan ölü, yaralı sayısı kaç? Lübnan'da son durum ne? Alp Kavasoğlu kimdir, kaç yaşında öldü? Makyaj artisti Alp Kavasoğlu vefat etti! Alp Kavasoğlu öldü mü? Alp Kavasoğlu neden öldü? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 24 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });