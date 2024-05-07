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İstanbul Tabip Odası, 10 dakika içerisinde 4 hastaya randevu veren sistemi Bakan Koca'ya şikayet etti

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İstanbul Tabip Odası, sosyal medya üzerinden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya randevu sistemini şikayet etti. İddiaya göre bir eğitim araştırma hastanesinde 10 dakika içerisinde 4 hastaya randevu verildi. İstanbul Tabip Odası, bu uygulamanın sağlıkta şiddet olaylarında artışa neden olacağını ifade etti.

İstanbul Tabip Odası, sosyal medya üzerinden randevu sistemini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya şikâyet etti. İddiaya göre yapılan paylaşımda, bir eğitim araştırma hastanesinde 8 Mayıs tarihi için 10 dakika içerisinde 4 hastaya randevu verildi. Yapılan açıklamada İstanbul Tabip Odası, "Bu uygulamanın sağlıkta şiddet ve malpraktis davalarında artış dışında sonuçları olacaktır" denildi.

"SAĞLIK 2 DAKİKAYA SIĞMAZ"

Sağlık Bakanlığı, devlet hastanelerinde yığılmanın önüne geçebilmek için 6 Ekim 2022 tarihinde aldığı kararla randevu süre aralığını 10 dakikadan 5 dakikaya indirilmişti. İstanbul Tabip Odasının yaptığı paylaşımda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketleyerek, "İstanbul'da bir eğitim araştırma hastanesinin 8 Mayıs randevu ekranı aşağıdaki gibidir. Sağlık 2 dakikaya sığmaz!" denildi.

İstanbul Tabip Odası, 10 dakika içerisinde 4 hastaya randevu veren sistemi Bakan Koca'ya şikayet etti

"BU UYGULAMA ŞİDDET GETİRECEKTİR"

10 dakika içerisinde 4 hastaya verilen randevunun görselini paylaşan İstanbul Tabip Odası, Fahrettin Kocayı etiketleyerek şu notu düştü, "MHRS ekranında hastaya randevu süresi 10 dakika olarak görülüyor. Aynı 10 dakikaya 3-4 hastaya randevu veriliyor. Doktor ekranı bu şekilde görülüyor. Uyarıyoruz; bu uygulamanın sağlıkta şiddet ve malpraktis davalarında artış dışında sonuçları olacaktır" denildi.

Kaynak: Haberler.com / Sağlık

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Yorumlar (6)

Kadir Tokay:

Hani sağlık sistemimiz muhteşem ötesi harikaydı. Ne oldu?

15
1
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Eren Derdimyoğ:

Benimde endoskobi işlemim vardı saat 09:30'da ve gece 12 den itibaren aç gelmem gerekiyordu. randevu olmasına rağmen sıranın en sonuna yani 15:30 a kadar beklettiler şikayet etmeme rağmen cevap bile alamadım.

7
3
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kripto para:

göz icin bugun randevu alam dedim ayin 22 sine verceklerdi mecbur özele para bayıldık artik sistem cok guzel maaaaaaaşaaaallh

9
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semson 12:

eskiden CHP diyorduk ya inanın şuan akp kendi içinde bir CHP yarattı tebrikler

8
0
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Alfakurt:

Bırak onu da randevu bile alamıyoruz

5
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Uğur Ayhan:

Valla 10 dk içine 4 kişi yine randevu oluşmuş. Ben 2 defa grip oldum alama dım 2 defa kulaklarımda sorun vardı yine alamadım. İstanbulda sağlık ocağına bile 3-4 gün sonraya veriyor yanı hastalığın geçtikten sonra. Muhteşem ötesi sağlık sistemimiz var

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0
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