İstanbul Tabip Odası, 10 dakika içerisinde 4 hastaya randevu veren sistemi Bakan Koca'ya şikayet etti
İstanbul Tabip Odası, sosyal medya üzerinden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya randevu sistemini şikayet etti. İddiaya göre bir eğitim araştırma hastanesinde 10 dakika içerisinde 4 hastaya randevu verildi. İstanbul Tabip Odası, bu uygulamanın sağlıkta şiddet olaylarında artışa neden olacağını ifade etti.
İstanbul Tabip Odası, sosyal medya üzerinden randevu sistemini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya şikâyet etti. İddiaya göre yapılan paylaşımda, bir eğitim araştırma hastanesinde 8 Mayıs tarihi için 10 dakika içerisinde 4 hastaya randevu verildi. Yapılan açıklamada İstanbul Tabip Odası, "Bu uygulamanın sağlıkta şiddet ve malpraktis davalarında artış dışında sonuçları olacaktır" denildi.
"SAĞLIK 2 DAKİKAYA SIĞMAZ"
Sağlık Bakanlığı, devlet hastanelerinde yığılmanın önüne geçebilmek için 6 Ekim 2022 tarihinde aldığı kararla randevu süre aralığını 10 dakikadan 5 dakikaya indirilmişti. İstanbul Tabip Odasının yaptığı paylaşımda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketleyerek, "İstanbul'da bir eğitim araştırma hastanesinin 8 Mayıs randevu ekranı aşağıdaki gibidir. Sağlık 2 dakikaya sığmaz!" denildi.
"BU UYGULAMA ŞİDDET GETİRECEKTİR"
10 dakika içerisinde 4 hastaya verilen randevunun görselini paylaşan İstanbul Tabip Odası, Fahrettin Kocayı etiketleyerek şu notu düştü, "MHRS ekranında hastaya randevu süresi 10 dakika olarak görülüyor. Aynı 10 dakikaya 3-4 hastaya randevu veriliyor. Doktor ekranı bu şekilde görülüyor. Uyarıyoruz; bu uygulamanın sağlıkta şiddet ve malpraktis davalarında artış dışında sonuçları olacaktır" denildi.