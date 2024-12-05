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İstanbul Florence Nightingale Hastanesi ve T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi işbirliğiyle sağlık mesleklerinin gelişimi paneli gerçekleştirildi

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi ve T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi işbirliğiyle sağlık mesleklerinin gelişimi paneli gerçekleştirildi
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Sağlık sektöründe mesleki gelişimi desteklemek ve geleceğin sağlık profesyonellerine ışık tutmak amacıyla İstanbul Florence Nightingale Hastanesi ve T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Sağlık Mesleklerinin Gelişimi Paneli, geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Sağlık Mesleklerinin Gelişimi Paneli, sağlık sektörünün lider isimlerini, tıp öğrencilerini ve sağlık çalışanlarını bir araya getirerek mesleki gelişime yönelik önemli tartışmalara ev sahipliği yaptı.

Etkinliğin açılış konuşmasını, T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi yaparken, Florence Nightingale Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cemşid Demiroğlu da sektördeki yenilikler ve sağlık mesleklerinin geleceğine ilişkin değerli değerlendirmelerini paylaştı.

Panelde sağlık mesleklerinin geleceği, dijitalleşmenin sağlık sektörüne etkisi, sağlık profesyonellerinin eğitim süreçlerinin geliştirilmesi ve multidisipliner yaklaşımın önemi gibi konular ele alındı. Katılımcılar, sağlık sektöründeki mevcut zorluklar ve bu zorlukların üstesinden gelmek için geliştirilebilecek stratejiler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi ve T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi işbirliğiyle sağlık mesleklerinin gelişimi paneli gerçekleştirildi

Etkinlikte ayrıca, geleceğin sağlık çalışanlarını desteklemek adına üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Sağlık profesyonellerinin uluslararası standartlarda yetiştirilmesi, yenilikçi çözümlerle sektöre katkı sağlanması ve hasta odaklı hizmet anlayışının geliştirilmesi gibi konular, panelin dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.

Panel, sağlık sektörünün gelişimine yön veren isimlerin rehberliğinde genç sağlık profesyonellerine yol gösterici bir platform sunarak büyük takdir topladı.

Prof. Dr. Cemşid Demiroğlu Kimdir?

Prof. Dr. Cemşid Demiroğlu, 1963 yılında İstanbul'da doğdu. Saint Michel Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1987 yılında dereceyle mezun oldu. Kardiyoloji uzmanlığını 1991'de tamamlayan Demiroğlu, uluslararası deneyim için ABD Arizona Heart Institute ve İngiltere St. Thomas Hastanesi'nde çalışmalarda bulundu.

1993'te Doçent, 2000'de Profesör unvanı aldı. Grup Florence Nightingale Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanlığı ve 2006 yılında kurulan Demiroğlu Bilim Üniversitesi'nin Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

43 uluslararası makale ve 55 bilimsel bildiriye imza atan Demiroğlu, Türk Kardiyoloji Vakfı Başkanıdır. İngilizce ve Fransızca bilen, evli ve iki çocuk babası olan Prof. Dr. Demiroğlu, boş zamanlarında golf, tenis ve kayak gibi sporlarla ilgilenmektedir.

Haberler.com / Ayça Elal - Sağlık
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