İstanbul'da Kamu Hastanesinde Bıçak Parasına İlişkin Gözaltı

İstanbul'daki bir kamu hastanesinde hasta yakınlarından 'bıçak parası' talep ettiği öne sürülen doktor gözaltına alındı. Gözaltına alınan doktorun odasında yapılan aramada 275 bin lira ele geçirildi.

İstanbul'daki bir kamu hastanesinde hasta yakınlarından "bıçak parası" talep ettiği öne sürülen doktor gözaltına alınırken, doktorun odasında yapılan aramada 275 bin lira bulundu.

DOKTOR "HASTALARDAN PARA ALDI" İDDİASI

İstanbul'da bir kamu hastanesinde skandal bir olay meydana geldi. Hastane yönetimi ve çok sayıda hasta yakınının şikayeti üzerine, B.E. adlı doktorun ameliyat öncesi "bıçak parası" adı altında yüksek miktarlarda para talep ettiği, para vermeyen hastaların ameliyatlarına girmeyip asistanlarını soktuğu iddialarına ilişkin savcılıkça soruşturma başlatıldı.

ODASINDA 275 BİN LİRA BULUNDU

Soruşturma kapsamında B.E, görev yaptığı hastanede gözaltına alındı. B.E.'nin iş yerindeki odasında yapılan aramada "rüşvet" suçuna ilişkin olduğu değerlendirilen 275 bin lira ele geçirildi. B.E, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edilecek.