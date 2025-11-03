Haberler

İstanbul'da 'Hastane Sınıfı' Açıldı

İstanbul'da 'Hastane Sınıfı' Açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Valisi Davut Gül, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde İstanbul Çocukları Vakfı iş birliğiyle oluşturulan 'Hastane Sınıfı'nın açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine birçok yetkili katıldı ve Vali Gül çocukların eğitim ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, İstanbul Çocukları Vakfı iş birliğiyle oluşturulan 'Hastane Sınıfı'nın açılışını gerçekleştirdi.

İstanbul Valiliği himayesinde; İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve İstanbul Çocukları Vakfı iş birliğiyle Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde oluşturulan 'Hastane Sınıfı'nın açılışı Vali Davut Gül'ün katılımıyla yapıldı. Açılış törenine Gül'ün yanı sıra Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi Başhekimi Mine Gürsoy Çelik, Bahçelievler Devlet Hastanesi Başhekimi Adnan Develioğlu ve hastane personeli katıldı. Burada çocuklarla sohbet eden Vali Gül, hastane yönetimi ve öğretmenlerden çocukların ihtiyaçları ve eğitimleri hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yaptığı itirazı reddetti

AİHM'den Türkiye'nin "Selahattin Demirtaş" başvurusuna yanıt
Davutoğlu'na açıkça sorduk: Erdoğan sizi yanında ister mi?

Davutoğlu'na açıkça sorduk: Erdoğan sizi yanında ister mi?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Ters kelepçe taktılar! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı tutuklandı

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı böyle tutuklandı
Süper Lig'de bugün oynanan 3 maçta yalnızca 2 gol atıldı

Ligde oynanan 3 maçtaki atılan gol sayısı 'Biz ne izliyoruz?' dedirtti
Konyaspor'da Recep Uçar ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi, ünlü teknik adamla yollarını ayırdı
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Galatasaray'a Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler

Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler
Galatasaray'da kadro değişiyor! Yıldız isim yeniden ilk 11'e dönüyor

Kadroyu değiştiriyor! Yıldız isim yeniden 11'e dönecek
Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Annesini bıçaklayarak öldürdü

Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Kan donduran suçtan hapse düştü
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e sert sözler

Erdoğan'dan Kabine sonrası sert çıkış: Özel'e şans tanımıştık ama...
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı

Şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor ve polisin yeni maaşı
Galatasaray'ın eski yıldızı yeni takımında krallar gibi karşılandı

Krallar gibi karşılandı! Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.