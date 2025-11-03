İstanbul'da 'Hastane Sınıfı' Açıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, İstanbul Çocukları Vakfı iş birliğiyle oluşturulan 'Hastane Sınıfı'nın açılışını gerçekleştirdi.

İstanbul Valiliği himayesinde; İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve İstanbul Çocukları Vakfı iş birliğiyle Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde oluşturulan 'Hastane Sınıfı'nın açılışı Vali Davut Gül'ün katılımıyla yapıldı. Açılış törenine Gül'ün yanı sıra Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi Başhekimi Mine Gürsoy Çelik, Bahçelievler Devlet Hastanesi Başhekimi Adnan Develioğlu ve hastane personeli katıldı. Burada çocuklarla sohbet eden Vali Gül, hastane yönetimi ve öğretmenlerden çocukların ihtiyaçları ve eğitimleri hakkında bilgi aldı.