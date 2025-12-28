Haberler

Batman'da 54 Gün Öksürük Nöbeti Geçiren Çocuk İstanbul'a Sevk Edildi

Batman'da 54 Gün Öksürük Nöbeti Geçiren Çocuk İstanbul'a Sevk Edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da 54 gündür devam eden öksürük nöbeti nedeniyle zor günler geçiren 13 yaşındaki Muhammed Eyüp Arı, İstanbul'a sevk edilerek ileri tetkik ve tedaviye alındı.

BATMAN'da 54 gün önce başlayan öksürük nöbeti nedeniyle zor günler geçiren Muhammed Eyüp Arı (13), ileri tetkik ve tedavi için İstanbul'a sevk edildi.

Batman'ın GAP Mahallesi'nde yaşayan Nesrin Arı'nın (34) 4 çocuğundan ikincisi olan Muhammed Eyüp Arı, 54 gün önce henüz bilinmeyen nedenle öksürmeye başladı. Çeşitli hastanelere başvuran aile, yapılan tetkiklere rağmen bir çözüme ulaşamadı. Arı'nın aralıksız öksürdüğü anların sanal medyada paylaşılmasıyla durumdan haberdar olan İl Sağlık Müdürlüğü devreye girdi. Arı, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Muhammed Eyüp Arı (13) ileri tetkik ve tedavi için ambulansla İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Zelenski ile görüşecek olan Trump'tan Putin'e telefon

Zelenski ile görüşecek olan Trump'tan Putin'e telefon
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kenan Yıldız'ın Juventus'taki yeni maaşı ortaya çıktı

Kenan Yıldız imzayı atıyor! Maaşı da ortaya çıktı
Tarla fiyatı 2 liraya kadar düştü, üretici isyan etti

Tarla fiyatı 2 liraya kadar düştü, markette el yakıyor
Nesli tükendi sanılan kedi türü 30 yıl sonra ortaya çıktı

Nesli tükendi sanılıyordu: 30 yıl sonra ortaya çıktı
7 ay içinde ikinci acı! Serkan Keskin'in babası hayatını kaybetti

7 ay içinde ikinci acı! Ünlü oyuncu babasını toprağa verdi
Kenan Yıldız'ın Juventus'taki yeni maaşı ortaya çıktı

Kenan Yıldız imzayı atıyor! Maaşı da ortaya çıktı
Japonya'da kayak merkezinde feci kaza: 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Telesiyejde facia; 5 yaşındaki çocuk canından oldu
Yurt dışından gelen telefonlarda son 3 gün, milyonlarcası kapanabilir

Yurt dışından gelen telefonlarda son 3 gün, milyonlarcası kapanabilir