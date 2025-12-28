Batman'da 54 Gün Öksürük Nöbeti Geçiren Çocuk İstanbul'a Sevk Edildi

BATMAN'da 54 gün önce başlayan öksürük nöbeti nedeniyle zor günler geçiren Muhammed Eyüp Arı (13), ileri tetkik ve tedavi için İstanbul'a sevk edildi.

Batman'ın GAP Mahallesi'nde yaşayan Nesrin Arı'nın (34) 4 çocuğundan ikincisi olan Muhammed Eyüp Arı, 54 gün önce henüz bilinmeyen nedenle öksürmeye başladı. Çeşitli hastanelere başvuran aile, yapılan tetkiklere rağmen bir çözüme ulaşamadı. Arı'nın aralıksız öksürdüğü anların sanal medyada paylaşılmasıyla durumdan haberdar olan İl Sağlık Müdürlüğü devreye girdi. Arı, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Muhammed Eyüp Arı (13) ileri tetkik ve tedavi için ambulansla İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.