İsrail saldırıları sonucu Şifa hastanesindeki jeneratörler devre dışı kaldı, 2 bebek hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonucu Şifa hastanesinin jeneratörlerinin devre dışı kaldığını, bebek bakım ünitesindeki 2 bebeğin hayatını kayebttiğini duyurdu. Ayrıca BM Koordinatörü Martin Griffiths, hastaneleri hedef almanın hiçbir haklı gerekçesi olamayacağını söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tüm Arap ve uluslararası tarafları Gazze ve Kuzey Gazze'deki hastanelerin hedef alınmasını durdurmak üzere derhal müdahale etmeye çağırıyoruz. Tüm uluslararası kurumlara, sağlık sistemini korumak ve tamamen insani görevlerini yerine getirmesini sağlamak için derhal Şifa Tıp Kompleksi'ne ve Kuzey Gazze'deki hastanelere gelmeleri çağrımızı yineliyoruz. Elektrik jeneratörünün durması ve kompleksin hizmet dışı kalmasının ardından Şifa hastanesinin bebek bakım ünitesinde, ikinci çocuk hayatını kaybetti" denildi.

GRIFFITHS: BU VİCDANSIZLIKTIR

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık tesislerine yönelik savaş eylemlerinin, buraları elektriksiz, gıdasız ve susuz bırakmanın ve kaçmaya çalışan hastalara ve sivillere ateş açmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Bu vicdansızlıktır, kınanmalıdır ve durdurulmalıdır. Hastaneler daha güvenli yerler olmalı ve onlara ihtiyacı olanlar buraların savaş değil sığınma yerleri olduğuna güvenmelidir" dedi.