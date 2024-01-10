İspanya,artan Covid ve grip vakaları nedeniyle maske zorunluluğunu geri getirdi

İspanya, Covid ve grip vakalarındaki artış nedeniyle yüz maskesi kurallarını ülke genelinde tekrar uygulamaya karar verdi. İspanya'da bugündenitibaren yüz maskelerini hastaneler ve sağlık merkezlerinde zorunlu oldu.

Sağlık Bakanlığı, bu alanlar dışında yüz maskelerinin zorunlu olmayacağını belirtiyor. Hükümet, çoğu özerk bölgenin muhalefetine rağmen yeni tedbirleri uyguluyor; ancak tatil bölgeleri gibi Valencia ve Kanarya Adaları gibi bölgeler, son haftalarda yüz maskesi kurallarını geri getirmişlerdi.

Sağlık Bakanı Monica Garcia, Cadena Ser radyosuna yaptığı açıklamada, "Bir sağlık merkezine girdiğinizde maske takmak ve çıktığınızda çıkarmak söz konusu. Bu dramatik bir durum olduğunu düşünmüyorum. Bu, birinci sınıf basit bir önlemdir" dedi. İspanya'nın hastaneleri, son haftalarda grip, Covid-19 ve diğer solunum hastalıklarındaki artış nedeniyle büyük baskı altında kaldı. Bölgeler sağlık hizmetlerinden sorumlu olsalar da, merkezi hükümet müdahale etmesi gerektiğini düşünürse müdahalede bulunabilir.

Altı bölge zaten bu önlemi uyguladı ve son aylarda sokaklarda, toplu taşıma araçlarında ve sağlık merkezlerinde maskeler yaygın olarak kullanılmaktadır.

İspanya, Temmuz ayında Covid-19 pandemisinin neden olduğu sağlık krizine resmi olarak son verdiğini açıklamış ve insanların artık sağlık ve bakım merkezlerinde ve eczanelerde maske takmalarına gerek olmadığını belirtmişti. İki önceki yıl boyunca İspanya, zorunlu maske takma uygulamasını önce umumî yerlerde, ardından toplu taşıma araçlarında kaldırmıştı.