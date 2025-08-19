İsmail Bilen'in Adı Salihli'deki Hastaneye Veriliyor

İsmail Bilen'in Adı Salihli'deki Hastaneye Veriliyor
AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, eski Manisa Milletvekili İsmail Bilen'in adının Salihli'de inşa edilen 400 yataklı devlet hastanesine verileceğini açıkladı. Hastanenin toplam maliyetinin 900 milyon lira olduğu ve 2026 yılında tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, bir süre önce vefat eden eski Manisa Milletvekili İsmail Bilen'in adının Salihli'de yapımı süren 400 yataklı devlet hastanesine verileceğini bildirdi.

Baybatur yaptığı açıklamada, yaklaşık 900 milyon liraya mal olacak hastanenin 2026'nın Kasım ayında tamamlanmasının planlandığını belirtti.

Hastanenin ulaşımı için 350 milyon liralık kavşak yapım ihalesinin de gerçekleştirildiğini aktaran Baybatur, "Toplamda 1 milyar 250 milyon liralık yatırım Salihli'ye kazandırılacak. İsmail Bilen abimizin adı bu eserde yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Onay Ozan - Sağlık
