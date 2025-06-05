INVAMED, Yapay Zeka Destekli Yeni Klinik Platformunu Tanıttı

INVAMED, Yapay Zeka Destekli Yeni Klinik Platformunu Tanıttı
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MEDİKAL üreticisi INVAMED, yapay zeka ve dijital-ikiz teknolojilerini bir araya getiren yeni klinik platformu INVAMED Quantum'u tanıttı. Bu teknoloji, sağlık profesyonellerine hızlı ve etkili tanı destek hizmetleri sunuyor.

MEDİKAL üreticisi INVAMED, yapay zeka, ileri hesaplama ve hastaya özel dijital-ikiz teknolojilerini tek çatıda buluşturan yeni klinik platformu INVAMED Quantum'u tanıttı.

INVAMED, yapay zeka, ileri hesaplama ve hastaya özel dijital-ikiz teknolojilerini tek çatıda buluşturan yeni klinik platformu INVAMED Quantum'u tanıttı. 25 Temmuz'a kadar 'quantum.invamed.com' üzerinden beta başvurularını kabul edecek olan INVAMED, onaylı geliştirici ve sağlık profesyonellerine cep telefonu ölçeğinde destekli tanı asistanı deneyimi sunacak.

'LİTERATÜR TARAMASINI DAKİKALARA İNDİRİYOR'

Kliniğe ilişkin verilen bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Quantum, klinik verileri doğrudan mobil cihazdan sisteme aktarıyor. Kardiyologlar koroner anjiyografi videolarını, nörologlar MR/BT serilerini sürükleyip bırakabiliyor. Üç boyutlu derin öğrenme motoru tümör sınırları, damar daralma yüzdeleri ve olası kanama odaklarını işaretleyerek; hacim, akım ve risk değerlerini katmanlı görselleştirme eşliğinde döndürebiliyor.

"INVAMED Quantum ile patologlar ağır tarayıcı yatırımı yapmadan dijital patolojiye erişebiliyor. Akıllı telefon kamerasıyla çekilen histolojik görüntüler bulutta süper çözünürlüğe yükseltilirken; konvolüsyonel ağlar, klinik araştırma modunda malignite şüphesi taşıyan bölgeleri renk kodlu ısı haritasıyla sunabiliyor ve mitoz-boya yoğunluğunu sayısal olarak raporlayabiliyor.

"Quantum'un küresel patern tanıma altyapısı, Orphanet-OMIM veritabanları ve INVAMED'in anonim 12 milyon vakalık havuzunu tarayarak fenotip-genotip desenlerini çıkarıp; literatür taramasını dakikalara indiriyor ve tedavi yanıt olasılıklarını raporluyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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