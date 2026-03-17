Beyin, Yaşam Boyunca Değişebilen ve Gelişebilen Dinamik Bir Sistemdir

İNSAN beyninin sanıldığından çok daha esnek bir yapıya sahip olduğunu söyleyen İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Biyokimya-Nörobilim Uzmanı Öğr. Gör. Derya Murat Özgün, "Uzun yıllar boyunca bilim dünyasında hakim olan bir düşünce vardı; insan beyni çocukluk döneminde gelişimini tamamlar ve yetişkinlikte büyük ölçüde sabit kalır. Ancak son yıllarda yapılan nörobilim araştırmaları bu görüşü önemli ölçüde değiştirdi" dedi.

Öğr. Gör. Derya Murat Özgün, "İnsan beyni yaşam boyunca değişebilen ve kendini yeniden düzenleyebilen dinamik bir sistemdir. Bilim insanları bu özelliği 'nöroplastisite' olarak adlandırıyor. Basit bir ifadeyle nöroplastisite, beynin yeni deneyimler ve öğrenme süreçleri karşısında sinirsel bağlantılarını yeniden düzenleyebilme kapasitesidir. Yani kullandığımız beceriler güçlenirken, kullanılmayan bağlantılar zamanla zayıflayabilir. Bu durumu günlük hayatta da görmek mümkündür. Örneğin yeni bir dil öğrenmeye başladığımızda başlangıçta zorlanırız. Ancak tekrar arttıkça kelimeleri hatırlamak ve cümle kurmak giderek kolaylaşır. Çünkü beynimiz bu yeni beceriye uyum sağlayarak ilgili sinir ağlarını güçlendirir" diye konuştu.

Öğr. Gör. Özgün, "Benzer şekilde müzik aleti çalan kişilerde parmak hareketlerini kontrol eden beyin bölgelerinin daha gelişmiş olduğu gösterilmiştir. Spor yapan bireylerde ise motor koordinasyonla ilişkili sinir ağlarının güçlendiği bilinmektedir. Nöroplastisite yalnızca öğrenme süreçlerinde değil, iyileşme süreçlerinde de önemli rol oynar. Bazı beyin hasarları sonrasında beynin farklı bölgeleri zamanla bazı işlevleri üstlenebilir. Bu nedenle rehabilitasyon ve bilişsel egzersizler nörolojik hastalıkların tedavisinde önemli bir yer tutmaktadır" ifadelerini kullandı.

Zihinsel aktivite, öğrenme ve yeni deneyimlerin beyin sağlığı açısından büyük önem taşıdığını söyleyen Öğr. Gör. Özgün, "Yeni bir şey öğrenmek, farklı hobiler edinmek, sosyal ilişkileri sürdürmek ve zihni aktif tutmak beyin bağlantılarının güçlenmesine katkı sağlıyor. Sonuç olarak insan beyni sabit bir yapı değildir. Aksine yaşam boyunca değişebilen ve gelişebilen son derece dinamik bir sistemdir" dedi.

