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Küresel ısınma, ölümcül mantar hastalığını Avrupa'ya yayabilir

Küresel ısınma, ölümcül mantar hastalığını Avrupa'ya yayabilir
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İngiltere'de Manchester Üniversitesi'nden bilim insanları, sıcak bölgelerde görülen "Aspergillus fumigatus" türü ölümcül mantar hastalığının küresel ısınmayla birlikte Afrika ve Güney Amerika'dan Avrupa ve Asya'ya doğru yayılabileceğini açıkladı. Hazırlanan raporda mantarların tedavisinin "son derece zor" olduğu belirtilirken, gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulunuldu.

Yeni bir araştırma, sıcak bölgelerde yaygın olan ölümcül mantar hastalığının küresel ısınmayla yayılabileceğini ortaya koydu.

ÖLÜMCÜL MANTAR HASTALIĞI, AVRUPA'YA YAYILABİLİR

Manchester Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı yeni araştırmaya göre, 'Aspergillus fumigatus' türü ölümcül mantar enfeksiyonları insanlarda ağır solunum sistemi hastalıklarına yol açabilir. Uzmanlar, bu türün Afrika ve Güney Amerika'dan kuzeye, Avrupa ve Asya'ya doğru yayılacağını tahmin ediyor. Çalışmada ayrıca, yayılmanın boyutunun fosil yakıt kullanımı ve sera gazı salınımlarına bağlı olduğu da belirtildi.

"TEDAVİSİ SON DERECE ZOR"

Araştırmanın başyazarı Manchester Üniversitesi'nden Norman van Rhijn, mantarların tedavisinin 'son derece zor' olduğunu vurgulayarak, gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

"DOKUZ MİLYONA YAKIN İNSANIN SAĞLIĞI İÇİN TEHLİKE YARATIR"

Tahminlere göre, bu tür mantarların yayılma alanı küresel ısınma nedeniyle 2100 yılına kadar yüzde 77 artabilir. Bunun sadece Avrupa kıtasında dokuz milyona yakın insanın sağlığı için tehlike yaratacağı anlamına geldiği bildirilerek, özellikle kronik akciğer hastalıkları ve bağışıklığı zayıf kişilerin dikkatli olması çağrısı yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - Sağlık
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlkurt:

Biyolojik silahlar... Allah sonumuzu hayreylesin

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