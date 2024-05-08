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İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı

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İngiltere Yüksek Mahkemesi'nde onlarca mağdur ve yakını tarafından dava edilen dünyaca ünlü ilaç şirketi AstraZeneca, mahkeme kayıtlarında koronavirüs aşısının "nadir ancak tehlikeli yan etkileri" olduğunu kabul ederek dünya çapında bütün aşılarını geri çekme kararı aldı.

6 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği koronavirüsle mücadele yıllar geçmesine rağmen sürerken, süreçte önemli aktörlerden biri olduğu iddia edilen ilaç şirketi Astrazeneca'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

DÜNYACA ÜNLÜ ŞİRKET GERİ ADIM ATTI

İngiltere'de Yüksek Mahkeme'de görülen bir davada 50'den fazla mağdur ve yakınları tarafından dava edilen Astrazeneca, mahkeme kayıtlarında koronavirüs aşısının nadir ancak tehlikeli yan etkileri olduğunu kabul ederek aşıyı dünya çapında geri çekme kararı aldı.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDE KULLANILAMAYACAK

Koronavirüsle mücadele sürerken Oxford Üniversitesi'nce geliştirilen aşı, AstraZeneca firmasının bugün yürürlüğe giren "pazarlama iznini" gönüllü olarak geri çekmesi sonrasında artık Avrupa Birliği'nde kullanılamayacak. Aşının geri çekilmesine yönelik benzer başvurular, İngiltere dahil daha önce onay veren diğer ülkelerde de yapılacak. Aşının geri çekilmesine ilişkin başvurunun 5 Mart'ta yapıldığı ve 7 Mayıs'ta yürürlüğe girdiği belirtildi. Avustralya Tedavi Ürünleri Otoritesi, Nisan 2023'te aşının kullanımını durdurmuştu.

"AŞI TROMBOZA NEDEN OLUYOR"

Şubat ayında yaptığı açıklamada aşının çok nadir durumlarda Trombositopeni Sendromu ile Tromboz'a neden olabileceğini itiraf eden şirketin çıkışı sonrasında bu sendrom İngiltere'de 80'den fazla ölümün yanı sıra yüzlerce ciddi yaralanmayla ilişkilendirildi.

İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı

AŞININ TİCARİ NEDENLERLE PİYASADAN KALDIRILDIĞI İDDİA EDİLİYOR

Mağdur olduğu iddia edilen 50'den fazla kişi ve yakını şu anda şirketle Yüksek Mahkeme'de hukuk mücadelesi veriyor. Öte yandan AstraZeneca, aşının geri çekilmesi kararının bu davayla ilgili olduğunu reddediyor ve aşının ticari nedenlerle piyasadan kaldırıldığını öne sürüyor. Şirket, mahkeme belgelerinde yer alan Vaxzevria adlı aşının artık üretilmediğini ve/veya tedarik edilmediğini, yerini daha yeni varyantlarla mücadele eden güncellenmiş aşıların aldığını söyledi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Sağlık

AstraZeneca Koronavirüs Dünya Aşı Sağlık Dünya Haberler

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Yorumlar (7)

Mehmet :

Aşı riskli idi. Bilerek oldum. Çünkü "aşı olmam" diyen kalabalığa şöyle bir baktım uzun uzun... Aşıdan ölmezsem bunlarla yaşamak istemem dedim. Motivasyonum buydu.

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Vatan:

eee vuranlar ne oldu gecmis olsunmu demek bu oluyor kalp krizi geciren bir suru insan var bu ilac yuzunden

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Murat Celik:

korna aşı olduktan sonra bütün saçlarımı sakallarım hepsi döküldü ve beyaz çıktı daha sonra Beyazlar komple döküldü ve Şimdi siyah beyaz oldu Beşiktaşlı Allah sonumuzu hayır etsin koronavirüs dehşeti

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Beşiktaşlı:

Murat senin yaşadıkların coronanın yan etkileri değil bence. Beşiktaşın bu sezonki berbat performansıyla alakalı

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sinan yokuş:

Şimdi aşı olmayanlar yaşarken. Sen aşı olanlarla öleceksin. Ne acı değilmi

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VEFA:

Aşı meselesi adeta yağmurdan kaçarken doluya tutulmak oldu. Genç yaşta çok kalp krizi ve inme geçiren var.

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Güray Dilli :

Kobay gibi kullanıldık yani..

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