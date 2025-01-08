İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Kocaeli'deki Sağlık Yatırımlarını İnceledi

İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, kentte inşaatları süren sağlık yatırımlarında incelemelerde bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre Pehlevan, beraberindeki Destek Hizmetleri Başkanı Mustafa Tekin ve birim sorumlusu Sedef Şeşen'le inşaları süren Yahya Kaptan Sarayönü Sağlık Kompleksi, İzmit 1. Basamak Sağlık Kompleksi, Körfez Devlet Hastanesi Yeni Ek Hizmet Binası ve Dilovası 1. Basamak Sağlık Kompleksi, Yeniköy Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Pehlevan, Kocaeli'deki sağlık yatırımlarının hızla tamamlanması için çalışmaların titizlikle sürdüğünü kaydetti.